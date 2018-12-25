Медведева резко ответила подписчикам

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Медведева ответила на предложение сменить гражданство 

Рамблер + ещё 26 1 час назад
Российская фигуристка Евгения Медведева попросила людей, советующих ей сменить гражданство, оставить свое мнение при себе. На беседу спортсменки с подписчицей в Instagram обратил внимание «ТВ Центр».
В комментариях к последнему посту Медведевой пользовательница предложила ей сменить гражданство ради участия в международных соревнованиях и Олимпиаде. Она отметила, что ничего страшного в этом не видит.
«А может быть, вам оставить при себе вообще мнение? Я в этом ничего страшного тоже не вижу», — ответила фигуристка.
Позже оба комментария были удалены.
На Олимпиаде-2018 Медведева уступила другой россиянке — Алине Загитовой — и завоевала серебряную медаль. После Игр Медведева ушла от их общего тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру. Главной целью Медведевой новый наставник назвал Олимпиаду-2022.
В 2019 году на этапе Гран-при во Франции Медведева заняла четвертое место, не сумев пройти в финал. Фигуристка рассказывала, что изменилась физически и была готова к неудачам.
По решению Федерации фигурного катания РФ, на чемпионате Европы в Минске Россию будут представлять Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. Первой запасной будет Елизавета Туктамышева. Медведева не прошла в основной состав сборной РФ на чемпионат Европы.
Комментарии9
Фигурное катание , Видео
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