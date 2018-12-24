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Эксперт назвал причины неудач Загитовой и Медведевой на ЧР 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев высказался относительно выступлений олимпийской чемпионки Алины Загитовой и серебряной призерки Игр Евгении Медведевой на чемпионате России в Саранске, передают "Известия".
Эксперт считает, что подопечной канадского тренера Брайана Орсера нужно вновь заниматься в России.
"По моему мнению, Жене Медведевой нужно вернуться в Россию и вновь тренироваться здесь. Для меня не совсем понятно, когда двукратной чемпионке мира пытаются изменить технику и прыжки. Это можно делать с тем, кто еще не достиг таких высот, как она. Но это не случай Медведевой", — подчеркнул почетный глава организации.
Также он придерживается мнение, что психологические проблемы являются одной из причин неудач ученицы знаменитого наставника Этери Тутберидзе.
"Загитова растет физически и сейчас ей тяжело справляться с нагрузками. Также на нее давит и психология. Она понимает, что олимпийская чемпионка должна кататься без ошибок и выигрывать все подряд. Очень серьезный пресс был и со стороны СМИ — как на Загитову, так и на Медведеву. Это создавало не самую приятную обстановку для них обеих", — заключил Писеев.
На чемпионате России Загитова заняла пятое место, в то время как Медведева седьмое.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , газета "Известия"
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