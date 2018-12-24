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Медведевой посоветовали вернуться в Россию 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Почетный президент Федерации фигурного катания РФ, заслуженный тренер Валентин Писеев заявил, что фигуристка Евгения Медведева должна тренироваться в России, а не в Канаде. Об этом пишут «Известия».
Также Писеев прокомментировал планы тренера Медведевой Брайана Орсера по выработке у нее нового стиля и техники.
По мнению российского тренера, менять можно фигуристов, которые «еще не достигли высот», а не двукратную чемпионку мира.
«Конечно, у Жени было не так много времени, но сейчас остается только жалеть об упущенной возможности», — сказал Писеев.
На Олимпиаде-2018 Медведева уступила другой россиянке — Алине Загитовой — и завоевала серебряную медаль. После Игр Медведева ушла от их общего тренера Этери Тутберидзе к канадцу Орсеру. Главной целью Медведевой новый наставник назвал Олимпиаду-2022.
В 2019 году на этапе Гран-при во Франции Медведева заняла четвертое место, не сумев пройти в финал. Фигуристка рассказывала, что изменилась физически и была готова к неудачам.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , газета "Известия"
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