Слуцкая: непопадание на чемпионат Европы — трагедия для Туктамышевой

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр бывая фигуристка Ирина Слуцкая заявила, что непопадание в состав сборной России на чемпионат Европы — настоящая трагедия для Елизаветы Туктамышевой

В воскресенье тренерский совет рекомендовал включить в сборную для участия в чемпионате Европы Станиславу Константинову Алину Загитову и Софью Самодурову. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России поддержал эту рекомендацию. Первой запасной названа Туктамышева, пропустившая чемпионата России из-за болезни, второй запасной стала Евгения Медведева

"Думаю, что это был нелегкий выбор. Самодурова стремительно ворвалась в сборную и способна в Минске побороться за медали, хотя ее катание пока далеко от идеального. Что касается Медведевой, то она великолепная спортсменка, но тренеры, учитывая ее нестабильное выступление в этом сезоне, не захотели рисковать", — цитирует Слуцкую сайт Олимпийского комитета России.

"А вот Туктамышеву искренне жаль. Для нее непопадание на чемпионат Европы — настоящая трагедия. Лиза вернулась на высокий уровень, но болезнь спутала все карты. Теперь главное, чтобы эта ситуация её не надломила", — заявила Слуцкая.