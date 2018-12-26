Фигуристка Самудорова призналась, что чувствует давление со стороны зрителей

Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала о волнении перед произвольной программой на чемпионате России в Саранске.

«Это было очень заметно. Первую половину программы я очень скованно каталась, не так, как я могу. Правильно говорят, что чемпионат России — самый сложный старт с точки зрения психологии», — цитирует спортсменку «Советский спорт».

По её словам, ей было очень непросто собраться перед прокатом. Она также отметила, что это происходит скорее из-за давления трибун, а не от страха высокой конкуренции.