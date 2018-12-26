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Фигуристка Самудорова призналась, что чувствует давление со стороны зрителей 

RT на русском + ещё 7 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала о волнении перед произвольной программой на чемпионате России в Саранске.
«Это было очень заметно. Первую половину программы я очень скованно каталась, не так, как я могу. Правильно говорят, что чемпионат России — самый сложный старт с точки зрения психологии», — цитирует спортсменку «Советский спорт».
По её словам, ей было очень непросто собраться перед прокатом. Она также отметила, что это происходит скорее из-за давления трибун, а не от страха высокой конкуренции.
«Давит ответственность перед публикой. Я выступаю уже на довольно высоком уровне и всегда должна показывать чистое катание, доказывать, что я достойна», — сказала Самодурова.
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Фигурное катание , Евгения Медведева
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