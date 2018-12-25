Мать Тена считает убийство сына заказным

Потерпевшая сторона в рамках уголовного дела об убийстве казахстанского фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена считает, что убийство спортсмена было заказным, заявил адвокат матери фигуриста Оксаны Тен Нурлан Устемиров.

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб 19 июля в Алма-Ате. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля.

"В ходе ознакомления с материалами уголовного дела мы обратили внимание на то, что в доказательствах имеются существенные противоречия… Считаем, что это было заказное преступление", — сказал адвокат во вторник в суде в Алма-Ате, где проходят предварительные слушания по делу.

Адвокат добавил, что его доверитель — мать фигуриста, признанная потерпевшей стороной, разделяет эту точку зрения.

В связи с этим потерпевшая сторона ходатайствовала о возврате дела в прокуратуру для дополнительного расследования. По мнению адвоката, в ходе дополнительного расследования должны быть установлены "пособники и подстрекатели" убийства.

На скамье подсудимых находятся три человека. Арману Кудайбергенову вменяют в вину совершение кражи, разбоя и убийства, Нуралы Киясову — разбой и убийство, Жанар Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении и краже по предварительному сговору.