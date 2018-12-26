Медведева опоздала на прямой эфир радио с Костовым

Российская фигуристка Евгения Медведева опоздала на прямой эфир Love Radio, в котором должна принять участие вместе с болгарским певцом Кристианом Костовым.

"Она должна опаздывать как настоящая девушка. Она не опаздывает, а задерживается", — отметили ведущие и объявили музыкальную паузу, после которой фигуристка уже должна была появиться в студии.

Пока серебряный призер Пхенчхана отсутствовала, Костов ответил на несколько вопросах об их отношениях, заверив, что они являются лишь хорошими друзьями.

В сезоне-2018/19 Медведева выступает в показательном номере на гала-концертах под лиричную песню в исполнении Костова, с которой он занял второе место на "Евровидении" 2017 года.

Ранее у пары российских спортсменов родилась дочь.