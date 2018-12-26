Базин и Евдокимова рассказали о номере с раздеванием 

Российские фигуристы Егор Базин и София Евдокимова рассказали о своём показательном выступлении с раздеванием.
«Так мы хотели поддержать Елизавету Туктамышеву, которая сюда не приехала, чтобы вновь раздеться (Смеётся). Егор нашёл композицию Майкла Джексона, начали подбирать костюмы, а я подумала, почему бы и нет», — рассказала Евдокимова в интервью RT.
«Но полноценным стриптизом наш номер всё же нельзя назвать. Многие девушки выступают в подобном спортивном белье», — ответил Базин.
Фигурист также сказал, что не думает о том, чтобы стать первым фигуристом со временём Евгения Плющенко, который показал бы торс.
«Так я же куртку скидываю (Смеётся). Пока этого достаточно», — ответил Базин.
Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева разделась до нижнего белья во время показательного выступления.