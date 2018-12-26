Базин и Евдокимова рассказали о номере с раздеванием

Российские фигуристы Егор Базин и София Евдокимова рассказали о своём показательном выступлении с раздеванием.

«Так мы хотели поддержать Елизавету Туктамышеву, которая сюда не приехала, чтобы вновь раздеться (Смеётся). Егор нашёл композицию Майкла Джексона, начали подбирать костюмы, а я подумала, почему бы и нет», — рассказала Евдокимова в интервью RT.

«Но полноценным стриптизом наш номер всё же нельзя назвать. Многие девушки выступают в подобном спортивном белье», — ответил Базин.

Фигурист также сказал, что не думает о том, чтобы стать первым фигуристом со временём Евгения Плющенко , который показал бы торс.

«Так я же куртку скидываю (Смеётся). Пока этого достаточно», — ответил Базин.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева разделась до нижнего белья во время показательного выступления.