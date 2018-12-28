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Известная фигуристка пропустит чемпионат Европы 

Газета.Ru + ещё 8 28 декабря 2018
Фото: Газета.Ru
Чемпионка мира 2012 года итальянка Каролина Костнер пропустит стартующий в январе чемпионат Европы по фигурному катанию, передает ТАСС.
Такое решение спортсменка приняла из-за травмы.
"Извините, что не смогу выступить на чемпионате Европы. Бедро и стопа до сих пор не готовы к соревнованиям", — написала Костнер в своем инстаграме.
Кроме золота чемпионата мира в активе спортсменки бронзовая медаль Олимпийских игр в Сочи, пять побед на чемпионатах Европы и первое место в финале Гран-при — 2011/2012.
Чемпионат Европы — 2019 пройдет с 21 по 27 января в Минске.
Ранее двукратная чемпионка ОИ попросила не сталкивать Загитову и Медведеву.
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Фигурное катание , Каролина Костнер , ИТАР-ТАСС
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