Известная фигуристка пропустит чемпионат Европы

Чемпионка мира 2012 года итальянка Каролина Костнер пропустит стартующий в январе чемпионат Европы по фигурному катанию, передает ТАСС

Такое решение спортсменка приняла из-за травмы.

"Извините, что не смогу выступить на чемпионате Европы. Бедро и стопа до сих пор не готовы к соревнованиям", — написала Костнер в своем инстаграме.

Кроме золота чемпионата мира в активе спортсменки бронзовая медаль Олимпийских игр в Сочи, пять побед на чемпионатах Европы и первое место в финале Гран-при — 2011/2012.

Чемпионат Европы — 2019 пройдет с 21 по 27 января в Минске.

Ранее двукратная чемпионка ОИ попросила не сталкивать Загитову и Медведеву.