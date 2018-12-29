Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала о депрессии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Габриэль Дэйлман поделилась с подписчиками в Instagram проблемами со здоровьем.

По словам канадской фигуристки, она находится в состоянии депрессии и тревоги и не может побороть свой недуг.

"Бывают дни, когда я не могу встать с кровати или набрасываюсь на людей без причины, потому что не могу контролировать собственные эмоции. Не могу понять, что со мной происходит. Самое ужасное, что каждый день все по-разному и никто не может понять, что я чувствую", — написала Дэйлман.

Спортсменка также отметила, что у нее синдром дефицита внимания и гиперактивности и расстройство пищевого поведения. Она также испытывает проблемы с самооценкой.

"Каждый день я испытываю проблемы, что стыжусь себя, не вижу собственно красоты ни внутри, ни снаружи", — написала она в Instagram.

Габриэль Дэйлман на Олимпиаде в Пхенчхане выиграла золото в фигурном катании в командных соревнованиях. Канадская фигуристка также имеет бронзу чемпионата мира в одиночке.