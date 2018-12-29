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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала о депрессии 

РИА Новости + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Габриэль Дэйлман поделилась с подписчиками в Instagram проблемами со здоровьем.
По словам канадской фигуристки, она находится в состоянии депрессии и тревоги и не может побороть свой недуг.
"Бывают дни, когда я не могу встать с кровати или набрасываюсь на людей без причины, потому что не могу контролировать собственные эмоции. Не могу понять, что со мной происходит. Самое ужасное, что каждый день все по-разному и никто не может понять, что я чувствую", — написала Дэйлман.
Спортсменка также отметила, что у нее синдром дефицита внимания и гиперактивности и расстройство пищевого поведения. Она также испытывает проблемы с самооценкой.
"Каждый день я испытываю проблемы, что стыжусь себя, не вижу собственно красоты ни внутри, ни снаружи", — написала она в Instagram.
Габриэль Дэйлман на Олимпиаде в Пхенчхане выиграла золото в фигурном катании в командных соревнованиях. Канадская фигуристка также имеет бронзу чемпионата мира в одиночке.
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Фигурное катание , Габриэль Дэйлман
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