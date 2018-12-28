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Убийство Тена подорвало доверие к полиции Казахстана 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что убийство фигуриста Дениса Тена привело к модернизации местной полиции.
25-летний призер Олимпийских игр в Сочи скончался 19 июля после ранения ножом в уличном конфликте
"Мы делали опрос населения, и я тогда посмотрел как раз претензии к правоохранительным органам — особенно то, что случилось с нашим спортсменом Денисом Теном, общество всколыхнуло. Этот случай резонансный получился. Сейчас как раз суд идет над теми, кто совершил это преступление. Нам надо с полицией провести очень серьезную работу. Во-первых, новый образ полицейского надо создать, для этого сейчас договорились, что сокращаем чиновничество в полиции", — приводит слова Назарбаева ТАСС.
По этому делу полиция арестовала трех человек. Двоим мужчинам предъявили обвинения в краже, разбое и убийстве, а женщине — в недонесении о преступлении и краже.
Ранее Путин выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона.
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Фигурное катание , Денис Тен , Нурсултан Назарбаев , МВД , ИТАР-ТАСС
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