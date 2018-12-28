Убийство Тена подорвало доверие к полиции Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что убийство фигуриста Дениса Тена привело к модернизации местной полиции.

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"Мы делали опрос населения, и я тогда посмотрел как раз претензии к правоохранительным органам — особенно то, что случилось с нашим спортсменом Денисом Теном, общество всколыхнуло. Этот случай резонансный получился. Сейчас как раз суд идет над теми, кто совершил это преступление. Нам надо с полицией провести очень серьезную работу. Во-первых, новый образ полицейского надо создать, для этого сейчас договорились, что сокращаем чиновничество в полиции", — приводит слова Назарбаева ТАСС.

По этому делу полиция арестовала трех человек. Двоим мужчинам предъявили обвинения в краже, разбое и убийстве, а женщине — в недонесении о преступлении и краже.

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