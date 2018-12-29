Туктамышева назвала главных людей года в фигурном катании

Елизавета Туктамышева предложила создать номинации и наградить самых выдающихся спортсменов и тренеров в фигурном катании по итогам 2018 года.

"Во всех больших видах спорта по итогам года вручают награды. Чем мы хуже? Давайте сделаем номинации по примеру НБА и вручим награды победителям по итогам календарного 2018 года пока только в женском взрослом одиночном катании. Назовём награду пока "ICElebrity". "MVP" — Алина Загитова, "Новичок года" — Софья Самодурова, "Тренер года" — Этери Тутберидзе, "Запасной года" — Андрей Лазукин, "Возвращение года" — Лиза Туктамышева", — написала фигуристка в своем аккаунте в Instagram.

Пожалуй, триумф российского фигурного катания в этом году случился на Играх в Пхенчхане, когда 15-летняя Алина Загитова завоевала золото в женском одиночном катании. Она также стала серебряным призером в команде.

Туктамышева стала третьей в Финале Гран-при в Ванкувере и вместе с Евгенией Медведевой была включена в список запасных на чемпионат Европы.