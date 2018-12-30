Медведева подогрела слухи о любовной связи с певцом

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«Какие милые»: Медведева появилась на публике с финалистом шоу «Голос. Дети» 

Дни.ру 53 минуты назад
Российская фигуристка Евгения Медведева продолжает подогревать слухи о романе с участником "Евровидения" Кристианом Костовым. Спортсменка опубликовала несколько снимков в Сети.
На снимках Медведева и Костов проводят время на ледовом катке в Москве. "Теплая зима", — написала фигуристка под фото.
Пользователи Сети поздравили ребят с Новым годом. Поклонники отметили, что они отлично смотрятся вместе.
"Какие вы милые!", "Замечательная пара", "Такие счастливые!", — писали комментаторы.
Стоит отметить, что слухи о романтических отношениях между Медведевой и Костовым стали появляться еще летом 2018 года. Это началось после того, как их чаще стали видеть вместе.
Фигуристка рассказала о недостатках в мужчинах. 19-летняя Евгения Медведева поделилась приоритетами в плане отношений с противоположным полом.
В частности, спортсменку раздражает, когда мужчина считает, что место женщины — только на кухне. При этом она согласилась с тем, что дамы должны следить за домом, но так, чтобы это не мешало их самореализации.
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Фигурное катание , Видео , Евгения Медведева
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