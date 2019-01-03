Суд по делу об убийстве фигуриста Тена начался в Алма-Ате

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам приступил к разбирательству по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена.

Фигуранты Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов обвиняются сразу по нескольким статьям: в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряжённом с разбоем или вымогательством, а также в разбое, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия и краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору.

Также на скамье подсудимых находится Жанар Толыбаева, которой предъявлены обвинения в недонесении о преступлении, передаёт «Интерфакс»

Во время предварительных слушаний обвиняемые отказались от суда присяжных, а Толыбаева рассказала, что находится на седьмом месяце беременности.

В свою очередь адвокат матери погибшего спортсмена Нурлан Устемиров заявил, что убийство носит заказной характер и попросил провести дополнительное расследование.

25-летний Тен был убит 19 июля 2018 года. В центре Алма-Аты Денис застал двух человек за кражей зеркал с его автомобиля. Из-за полученных в потасовке ножевых ранений фигурист умер в больнице.