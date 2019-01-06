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Сбежать от проблем: Медведева снялась в кино 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Российская фигуристка Евгения Медведева снялась в канадском фильме «The Petrichor». 19-летняя спортсменка сыграла в картине саму себя. Главную роль в фильме исполнил актер Алексей Серебряков.
Российская фигуристка Евгения Медведева снялась в канадском художественном фильме «The Petrichor», сообщает портал IMDв. По данным источника, 19-летняя россиянка сыграла в ленте саму себя. Главную роль в фильме исполнил Алексей Серебряков. Точная дата выхода картины не известна, однако премьера состоится уже в этом году.
В фильме рассказывается об истории бывшей фигуристки Майи, которая из-за личных проблем неудачно выступила на международных соревнованиях и перестала выступать на них. В итоге в возрасте 30 лет она решает вернуться на лед, чтобы «следовать за мечтой».
По сюжету картины ее возвращение в спорт было связано с тем, что она вдохновилась своим кумиром — Игорем Руским.
Напомним, что ранее Медведева покинула Москву и отправилась в Италию, где приняла участие в ледовом шоу Bolzano Passion Gala. На показательном турнире 19-летняя россиянка выступила со своей новой короткой программой под музыку из оперы итальянского композитора Джакомо Пуччини «Тоска», с которой она выходила на лед на прошедшем в Саранске чемпионате России. Причем об участии Медведевой в выставочных соревнованиях стало известно 31 декабря 2018 года.
«Участие российской чемпионки Евгении Медведевой в Bolzano Passion Gala — классическая вишенка на торте и настоящий сюрприз для всех нас. Двукратная чемпионка мира и Европы, обладательница серебряной медали Олимпийских игр — 2018 является одной из самых известных и любимых фигуристок в мире. Для нас большая честь, что Медведева выступит в Больцано».
К слову, организационный комитет турнира был представлен Николеттой Ингушчи, Данилой Кьярини, Лоренцо Магри и Фабио Синьорини. Главной целью проведения ледового шоу является популяризация фигурного катания в Италии.
Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, а также двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.
Напомним, что в текущем сезоне Медведева начала тренироваться и выступать под руководством канадского тренера Брайана Орсера. В прошлом году россиянка покинула группу Этери Тутберидзе. На чемпионате России в Саранске Евгения по итогам короткой программы занимала 14-е место, но в итоге смогла занять седьмое место. Этот результат не позволил ей пробиться на чемпионат Европы по фигурному катанию, который пройдет в Минске с 23 по 27 января. Однако ее вместе с другой российской спортсменкой Елизаветой Туктамышевой, пропустившей российское первенство из-за болезни, включили в запас национальной команды на европейский турнир.
Также в июля 2018 года стало известно, что российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов заявил о намерении реализовать проект, который задумывал погибший казахстанский фигурист Денис Тен.
«Это большая трагедия, выражаю соболезнования близким. Мы обязательно попробуем реализовать его идею, снимем фильм-посвящение разносторонне талантливой личности. Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое, а впереди были грандиозные планы, которые он бы, несомненно, реализовал. Потому что был большим тружеником», — говорил Бекмамбетов сайту посольства Казахстана в России.
Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.
Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.
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Фигурное катание , Статьи , Евгения Медведева , Денис Тен , Елизавета Туктамышева , Тимур Бекмамбетов , Алексей Серебряков
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