«Отпустили, но сохранили»: Тутберидзе высказалась о Медведевой и бывших учениках

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Этери Тутберидзе завела страничку в соцсетиРоссийский тренер и ее воспитанницы — Алина Загитова Анна Щербакова — дружат не только в жизни, но и на просторах интернета.

«В эти образы вложена наша душа и часть жизни. Отпустили, но сохранили», — заметила в подписи под фото Тутберидзе.

«Медведева достойная, но не лучшая. Хватит делать из неё идола, Только хуже от этого. Если ее любит Тарасова — это не значит, что ее любит весь мир», «Большое спасибо и низкий поклон вам за Алину Загитову! Желаю удачи, побед и творческого вдохновения!» «Медведевой уже вместо цветов на лёд стали бросать пельмени. Намёк понимаете? Не надо выдавать желаемое за действительное. Реально смотрите на вещи и время покажет кто легенда, а кто просто предатель. Фанаты Медведевой, придумайте что-нибудь уже новенькое», — заметили в комментариях пользователи.