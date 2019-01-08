«Отпустили, но сохранили»: Тутберидзе высказалась о Медведевой и бывших учениках 

Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе на своей страничке в социальной сети Instagram оставила очень многозначительный пост. Она разместила фотографии своих бывших учеников. На снимках представлены Юлия Липницкая, Анастасия Тараканова, Дарья Паненкова, Полина Цурская, Серафима Саханович, Адьян Питкеев и Сергей Воронов. На последнем снимке изображена Евгения Медведева, которая после Олимпиады в Корее ушла от Тутберидзе к канадскому наставнику Брайану Орсеру.
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Этери Тутберидзе завела страничку в соцсетиРоссийский тренер и ее воспитанницы — Алина Загитова и Анна Щербакова — дружат не только в жизни, но и на просторах интернета.
«В эти образы вложена наша душа и часть жизни. Отпустили, но сохранили», — заметила в подписи под фото Тутберидзе.
«Медведева достойная, но не лучшая. Хватит делать из неё идола, Только хуже от этого. Если ее любит Тарасова — это не значит, что ее любит весь мир», «Большое спасибо и низкий поклон вам за Алину Загитову! Желаю удачи, побед и творческого вдохновения!» «Медведевой уже вместо цветов на лёд стали бросать пельмени. Намёк понимаете? Не надо выдавать желаемое за действительное. Реально смотрите на вещи и время покажет кто легенда, а кто просто предатель. Фанаты Медведевой, придумайте что-нибудь уже новенькое», — заметили в комментариях пользователи.