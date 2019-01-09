Вам звонит Тутберидзе. Неужели вы не хотите видеть Трусову и Щербакову?

Общественность гудит, не мудрствуя лукаво делает выводы, избавляться ли взрослому отечественному фигурному катанию от 14-летней чемпионки России Анны Щербаковой , 14-летнего серебряного призера Александры Трусовой и 15-летнего бронзового Алены Косторной, или простить им их молодые годы. Анатолий Самохвалов призывает не мыслить примитивно и напоминает, что побеждает здесь все равно заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, а взамен ее юниорок мы не получим тех самых женственных фигуристок, и лидеры этого женственного катания лишатся накаленной конкуренции.

Все-таки "Загитова — Медведева", "Ягудин — Плющенко" — это все прекрасно, но так же, как футбольный чемпионат Шотландии, где глобально бьются лбами "Селтик" и "Глазго Рейнджерс". Россия же по праву заслужила турнир уровня английской премьер-лиги.

Вы смеетесь над пьедесталом чемпионата России? Да, я тоже погоготал, пока меня не было слышно в этом саранском гуле оваций, устроенном для девчонок Тутберидзе.

Елену Радионову, Все-таки кто осмелится сказать чемпионке России Анне Щербаковой, что она чертова юниорка, не имеющая права обыграть олимпийских героинь, а в уме — и тех женственных Анну Погорилую Аделину Сотникову , которые умом, похоже, закончили со спортом, но не хотят об этом говорить? И которым уж точно мешает не Щербакова.

Впервые она запомнилась мне года три назад каскадом 3-3-3 с лутцем, тогда еще тройным и двумя тулупами. Это выглядело прогрессивно и модно как брюки нового фасона, еще не вышедшего в ширпотреб. "От кутюром" в формате 3-3-3 козыряла в то время лишь Евгения Медведева , только-только давшая понять — до Олимпиады новинки примеряю я. Многим тогда показалось, что корейское золото тоже повесят ей.

Потом Щербакова с Трусовой практически одновременно прыгнули по четверному — еще не лутцу, а сальхову и тулупу, все это дело выложили в Instagram, а Тутберидзе отреагировала на это так, будто пока не происходит ничего серьезного.

"Мы это сделали (выложили видео с четверными прыжками Щербаковой и Трусовой) за тем, чтобы им просто было приятно", — сказала тренер в апреле 2017 года.

Потом Анна сломала ногу. Для Тутберидзе было особенно важно, что жуткая травма случилась не в момент исполнения четверного, потому как травмируйся Аня на многооборотном прыжке, тренеру пришлось бы держать PR-оборону как от профессионалов, так и от дилетантов на фронте "А какой ценой все эти медали достаются?".

В первом случае все обошлось бы корректной дискуссией в уважительном, как правило, тоне, а во втором Тутберидзе стали бы травить — соцсети, крикливые телепрограммы, ну и, возможно, средства массовой информации.

В PR-обороне команда Этери далеко не так мастеровита, как в фигурном катании. Ей, воспитавшей Юлию Липницкую и Евгению Медведеву, весьма нежелателен был "травматический" фон в ее результативной работе.

Звонок от Тутберидзе раздался в декабре 2017-го. Тогда Трусова, уже заходившая к тому моменту на четверной сальхов на соревнованиях, впервые исполнила второй свой четверной прыжок — тулуп, но на тренировке. Это была отличная добрая весть из "Хрустального", но в новости по данному поводу необходимо было прописать так называемый "бэкграунд": о том, что тулуп-то четверной первой из учениц Этери исполнила не Трусова, а Щербакова. Но на данный момент талантливая спортсменка не выступает на соревнованиях из-за последствий перелома ноги.

Голос Тутберидзе, с которой лично не знаком до сих пор, был спокойным, но она упорно настаивала на том, что успехи Трусовой с переломом Щербаковой я связываю специально. Тренеру казалось, что мое пояснение о пропуске сезонных стартов Ани было умышленным, с целью подчеркнуть, что в ее группе травмируют людей на четверных в угоду результату.

Тренер была уверена, что новость формировалась не для того, чтобы известить общественность о новом прыжке Трусовой, а просто ради того, чтобы обгадить работу самой Тутберидзе. Вроде мне тогда удалось убедить Этери Георгиевну в своем добром и, главное — профессиональном намерении, но с тех пор я с ней больше напрямую не контактировал. А сама она предпочитает делать другого плана звонки — и сразу всему миру.

Имей любой другой специалист такую, как Медведева, он бы молился на нее до конца Олимпийских игр. Но Тутберидзе смогла вывести фигуристку в явные лидеры, затем явного лидера оковали барьером недосягаемости, и тут тренер соорудила новую чемпионку, которая обыгрывает фактически святыню на самом главном старте четырехлетнего цикла.

Цикл заканчивается, Медведева и Загитова горят амбициями, а Тутберидзе перебивает свое же достижение целой очередью, беря все медали чемпионата России совершенно новыми именами, которые многие из ее коллег призывают сделать "вне закона". В будущем, конечно. В ближайшем, естественно.

Тутберидзе играет в свою монополию как тот умный олигарх, который отвечал власти примерно так: я не нарушал закон, я просто играл по вашим правилам и указывал вам на ваши пробелы в законодательстве.

Но потом олигарх начинает раздражать, и общественность берется помогать власти. Общественность в вопросе возрастного лимита в фигурном катании разделилась. Кто-то заявляет, что девчонки должны соревноваться там, где только возможно. Среди таковых — руководство Федерации фигурного катания на коньках России, которое по данной теме высказывается однозначно жестко.

"Такие предложения я слышал от некоторых наших так называемых зарубежных партнеров, которые хотят ограничить российских фигуристов от участия в крупнейших соревнованиях, потому что мест не достается каким-то другим странам. У меня всегда возникает вопрос: а как можно ограничить тех, кто хорошо катается, пустив тех, кто плохо катается?", — генеральный директор федерации Александр Коган дал понять, что за вундеркинов готов биться. И в этом лично у меня нет сомнений, несмотря на то, что годом ранее федерация откровенно опасалась расклада декабря 2018-го.

В декабре 2017-го в японской Нагое я видел, как Саша Трусова выигрывает Финал юниорского Гран-при и просто жаждет взрослого чемпионата России в Санкт-Петербурге. Тогда федерация была жестко против выступления 13-летней девчонки на национальном первенстве, бронзу которого завоевывала в итоге тогда еще 14-летняя Алена Косторная. 13-летняя Анна Щербакова еще восстанавливалась после той самой тяжелой травмы.

То есть представь, что Трусова все-таки едет на чемпионат России, а Щербакова вместо больничной койки осваивает четверной лутц, то смешливая пресс-конференция из трех подростков состоялась бы куда раньше нынешней, и Алина Загитова становилась бы олимпийской чемпионкой в статусе, скажем, обладательницы "деревянной" медали чемпионата России, которой неформально обзывается четвертое место.

Тогда, в олимпийский сезон, федерация ввела кулуарный лимит на юниоров, дабы, вероятно, не смешить мир фигурного катания перед и без того нервным Пхенчханом, а также не беспокоить лидеров сборной Загитову и Медведеву (которая лечила стрессовый перелом).

Но сейчас время вроде как перемен. И у многих есть мнение, как эти перемены должны выглядеть, но никто из них не высказался программно. Принцип "я смотрел [мне даже понравилось], но осуждаю" доминирует над мыслями о сохранении российского женского одиночного фигурного катания на уровне исторического блеска.

Обсуждения лимита на возраст в чемпионате России по фигурному катанию очень схожи с таковыми по поводу лимита на легионеров в российском футболе. Схожи простотой доводов. Кухонными репликами с сигаретой в зубах. Те, кто желает отлучить Щербакову с Трусовой от Загитовой и Медведевой, аргументируют свое желание некой нервотрепкой для более взрослых. Эта логика столь же прямая, сколь примитивная — есть минус, значит, надо от него избавиться.

А есть и плюс — опыт выступлений юниорок вместе с взрослыми. Значит не надо от него избавляться. В футболе из-за лимита футболисты и их агенты выкручивают руки руководителям клубов, требуя зарплату "за паспорт". Можно подумать, без паспорта руки никто выкручивать не будет, а школы начнут работать лучше.

Еще кто-то говорит о женском катании, но кому Щербакова уступила в этом компоненте в Саранске? Конечно Медведевой. Наверняка и Загитовой. Возможно, Станиславе Константиновой. И точно Алене Леоновой . Но, как верно подметил двукратный чемпион СССР в танцах на льду Ростислав Синицын, поминая лихом американца Джейсона Брауна с его высокой художественностью, "это уже не спорт". Округлил Ростислав Александрович смысл. И мы округлили.

Трусова, естественно, "еще ребенок", как сказал заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев. Но на что мы предпочтем смотреть — на угловатого ребенка с тремя попытками четверного в произвольной или на пролетный каскад тройной тулуп — тройной тулуп в красивой упаковке? На мой вкус, рейтинги телетрансляций и просмотры материалов интернет-изданий дают однозначный ответ на этот вопрос.

Мне всегда импонировал лимит на легионеров в футболе, потому что он помогал расчистить клубы от второсортных балканцев и африканцев, которые обладали определенным уровнем зрелого мастерства, но не имели большой перспективы роста. Ими клубный менеджмент латал дыры, и на них он зарабатывал. Потому что освоить деньги на иностранце всегда было легче, чем на россиянине.

Но мне очень не хочется, чтобы чемпионат России по фигурному катанию был ограниченным. И если бы в Саранске мы увидели пьедестал "Константинова — Загитова — Самодурова", то ощущение его недосказанности было бы как естественный осадок в вине. Вроде бы и знаешь, что не отравишься, но он все равно как-то смущает.

А потом бы на юниорском первенстве России в Перми Трусова, Щербакова и Косторная заявили бы о себе так же, как в Мордовии, а то и еще круче, и чемпионат России минувший поблекнул бы еще сильнее. А с ним и чемпионат Европы. Всему виной, конечно, Этери Тутберидзе, которая звонит редко, а когда все обсуждают, она побеждает.

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