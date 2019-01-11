Туктамышева рассказала о подарке тренера

«Могу совершить что-то из ряда вон выходящее, когда никто этого не ждёт. В общем, Алексею Николаевичу (Мишину — ред.) со мной непросто. Удивляюсь, как он меня терпит», — приводит слова 22-летней спортсменки EG.RU.

Туктамышева также вспомнила самый трогательный подарок от наставника.

«В 2014-м он подарил мне на день рождения гитару. Узнал, что я очень хотела научиться играть», — поделилась она.

Фигуристка пропустила чемпионат России в Саранске по причине госпитализации. Спортсменка перенесла воспаление лёгких. Из-за пропуска первенства страны Туктамышева не сможет выступить на чемпионате Европы. В составе женской команды в Минск отправятся Алина Загитова Станислава Константинова и Софья Самодурова. Туктамышева должна будет стартовать на Универсиаде в Красноярске.

Ранее россиянка стала третьей в финале Гран-при в Ванкувере. Она уступила японке Рике Кихире и соотечественнице Загитовой. Туктамышева — единственная взрослая спортсменка в России, которая включает в свои программы тройной аксель (самый сложный и дорогой прыжок в женском фигурном катании).

Как сообщал News.ru, Туктамышева провела последнюю тренировку в году.