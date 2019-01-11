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Туктамышева рассказала о подарке тренера 

News.ru + ещё 12 11 января 2019
Фото: Matti Matikainen/Newspix24/Global Look Press
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о взаимоотношениях с тренером Алексеем Мишиным.
«Могу совершить что-то из ряда вон выходящее, когда никто этого не ждёт. В общем, Алексею Николаевичу (Мишину — ред.) со мной непросто. Удивляюсь, как он меня терпит», — приводит слова 22-летней спортсменки EG.RU.
Туктамышева также вспомнила самый трогательный подарок от наставника.
«В 2014-м он подарил мне на день рождения гитару. Узнал, что я очень хотела научиться играть», — поделилась она.
Фигуристка пропустила чемпионат России в Саранске по причине госпитализации. Спортсменка перенесла воспаление лёгких. Из-за пропуска первенства страны Туктамышева не сможет выступить на чемпионате Европы. В составе женской команды в Минск отправятся Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. Туктамышева должна будет стартовать на Универсиаде в Красноярске.
Ранее россиянка стала третьей в финале Гран-при в Ванкувере. Она уступила японке Рике Кихире и соотечественнице Загитовой. Туктамышева — единственная взрослая спортсменка в России, которая включает в свои программы тройной аксель (самый сложный и дорогой прыжок в женском фигурном катании).
Как сообщал News.ru, Туктамышева провела последнюю тренировку в году.
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Фигурное катание , Алексей Мишин , Станислав Константинов , Елизавета Туктамышева , Алина Загитова , Экспресс-газета
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