Адвокат назвал беременную девушку организатором убийства Тена

Адвокат семьи убитого фигуриста Дениса Тена заявил, что считает главным организатором преступления Жанар Толыбаеву, а не ее сообщников-мужчин. Об этом сообщает Nur.kz.

Ранее мать фигуриста Оксана Тен рассказала, что Толыбаева несколько раз звонила на номер, зарегистрированный в Швейцарии. Последний звонок якобы был совершен на следующий день после убийства спортсмена. Женщина заявила, что звонки «имеют отношение к окружению» ее сына.

«В этом преступлении я считаю Толыбаеву главным организатором. Она разговаривала по телефону, давала всем четкие инструкции», — заявил адвокат Нурлан Устемиров.

По его мнению, она руководила действия двух других фигурантов дела — Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова.