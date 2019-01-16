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Адвокат назвал беременную девушку организатором убийства Тена 

Рамблер + ещё 56 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Адвокат семьи убитого фигуриста Дениса Тена заявил, что считает главным организатором преступления Жанар Толыбаеву, а не ее сообщников-мужчин. Об этом сообщает Nur.kz.
Ранее мать фигуриста Оксана Тен рассказала, что Толыбаева несколько раз звонила на номер, зарегистрированный в Швейцарии. Последний звонок якобы был совершен на следующий день после убийства спортсмена. Женщина заявила, что звонки «имеют отношение к окружению» ее сына.
«В этом преступлении я считаю Толыбаеву главным организатором. Она разговаривала по телефону, давала всем четкие инструкции», — заявил адвокат Нурлан Устемиров.
По его мнению, она руководила действия двух других фигурантов дела — Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова.
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