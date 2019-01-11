Лезвия для коньков обошлись Загитовой в сотни раз дешевле, чем Медведевой

Канадская фирма Ultima Skates, специализирующаяся на экипировке для фигурного катания, продлила соглашение с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

Перед чемпионатом Европы в Минске для Загитовой подготовили новые лезвия с анодированным золотым покрытием.

"Алина не просила особого заказа. С ней приятно работать, потому что она не требует к себе особого отношения как олимпийская чемпионка", — приводит слова представителя компании "БИЗНЕС Online".

Стоимость новых лезвий составляет 520 долларов (около 35 тысяч рублей). Такая невысокая для профессиональных лезвий цена обусловлена тем, что "золото" в этих коньках — цветовой покрытие, никак не влияющее на стоимость.