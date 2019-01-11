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Лезвия для коньков обошлись Загитовой в сотни раз дешевле, чем Медведевой 

РИА Новости + ещё 3 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Канадская фирма Ultima Skates, специализирующаяся на экипировке для фигурного катания, продлила соглашение с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.
Перед чемпионатом Европы в Минске для Загитовой подготовили новые лезвия с анодированным золотым покрытием.
"Алина не просила особого заказа. С ней приятно работать, потому что она не требует к себе особого отношения как олимпийская чемпионка", — приводит слова представителя компании "БИЗНЕС Online".
Стоимость новых лезвий составляет 520 долларов (около 35 тысяч рублей). Такая невысокая для профессиональных лезвий цена обусловлена тем, что "золото" в этих коньках — цветовой покрытие, никак не влияющее на стоимость.
Примечательно, что Евгения Медведева перед сезоном заказала новые лезвия у другого экипировщика. Их стоимость в сотни раз превышает цену лезвий Загитовой и сравнима по этому показателю со спортивными автомобилями.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , БИЗНЕС Online
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