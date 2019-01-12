Плющенко попал в больницу из-за болей в спине

Российский фигурист Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ . Спортсмена доставили в московскую клинику 10 января. Причиной госпитализации Плющенко стали сильные боли в спине. По данным издания, фигурист был помещен в нейрохирургическое отделение.

Боли в спине регулярно беспокоят Евгения Плющенко. Фигуристу было сделано несколько операций на позвоночнике. После Олимпиады в Сочи ему был вставлен искусственный межпозвоночный диск. Олимпийские игры в России стали последними официальными соревнованиями Плющенко.