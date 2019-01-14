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В сеть попало видео Плющенко на больничной койке 

Рамблер + ещё 19 4 часа назад
В сети появилось видео, подтверждающее, что российский фигурист Евгений Плющенко был госпитализирован. На кадрах спортсмен находится в больничной палате, лежит на койке и морщится от боли.
По информации РЕН ТВ, фигурист обратился в одну из столичных больниц несколько дней назад с жалобами на боли в спине. Мужчину госпитализировали в отделение нейрохирургии.
Супруга фигуриста Яна Рудковская в интервью «Комсомольской правде» рассказала, что у фигуриста диагностировали межпозвонковую грыжу, которая сдавливала нерв, причиняя спортсмену сильную боль.
«Он хотел лететь в Израиль, но так как боли усиливались, обратился за помощью к российскому специалисту — Дзукаеву Дмитрию Николаевичу», — отметила Рудковская.
По её словам, российский медик успешно прооперировал спортсмена. В настоящее время Плющенко идёт на поправку и благодарит друзей и поклонников за поддержку.
По информации «Комсомольской правды» Дмитрий Дзукаев входит в десятку лучших нейрохирургов мира. Врач специализируется на операциях на позвоночнике, известен своими реабилитационными программам. Восстанавливал здоровье многих российских олимпийских чемпионов.
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Фигурное катание , Видео , Яна Рудковская , Евгений Плющенко , Комсомольская правда
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