В сеть попало видео Плющенко на больничной койке

В сети появилось видео, подтверждающее, что российский фигурист Евгений Плющенко был госпитализирован. На кадрах спортсмен находится в больничной палате, лежит на койке и морщится от боли.

По информации РЕН ТВ, фигурист обратился в одну из столичных больниц несколько дней назад с жалобами на боли в спине. Мужчину госпитализировали в отделение нейрохирургии.

«Он хотел лететь в Израиль, но так как боли усиливались, обратился за помощью к российскому специалисту — Дзукаеву Дмитрию Николаевичу», — отметила Рудковская.

По её словам, российский медик успешно прооперировал спортсмена. В настоящее время Плющенко идёт на поправку и благодарит друзей и поклонников за поддержку.

По информации «Комсомольской правды» Дмитрий Дзукаев входит в десятку лучших нейрохирургов мира. Врач специализируется на операциях на позвоночнике, известен своими реабилитационными программам. Восстанавливал здоровье многих российских олимпийских чемпионов.