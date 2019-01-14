Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лёгший под нож Плющенко распёк «бесчестных» журналистов 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фигурист Евгений Плющенко, перенёсший операцию на шейном отделе позвоночника в одной и московских клиник, возмутился поступку журналистов, которые обманом ворвались в его палату.
По словам Плющенко, журналисты РЕН ТВ, опубликовавшие «гнусное» видео, где показано, как он лежит на больничной койке, поступили бесчестно.
«Мне стыдно за ваш канал, за ваших журналистов и за ваш подход к делу! Когда человек лежит на больничной койке перевязанный, ваша команда творит такие дела, что к вам нет ни малейшего уважения. У меня складывается впечатление, что вы — человек без принципов, и для вас в профессии журналиста давно утрачены и честь, и достоинство в погоне за рейтинговыми сюжетами!», — написал фигурист в Instagram, обращаясь к руководителю канала.
Боли в шее появились у фигуриста после череды авторских шоу, в которых он выступал в новогодние праздники. Ранее у Плющенко также были серьёзные проблемы со спиной. Ему неоднократно проводили операции в Израиле. Из-за травмы спины фигурист не смог завершить выступление на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, снявшись с личных соревнований. После этого он завершил профессиональную карьеру.
Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), трехкратным чемпионом мира (2001, 2003, 2004), семикратным чемпионом Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012) и десятикратным чемпионом России.
Плющенко госпитализировали из-за болей в шее, писал News.ru.
News.ru: последние новости
Шоу «Короли льда» не отменят из-за болезни Плющенко Плющенко госпитализировали из-за болей в шее Туктамышева рассказала о подарке тренера
Комментарии
Фигурное катание , Евгений Плющенко , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ювентус» отказался отдать Игуаина «Челси»
Мик Шумахер попадёт в команду отца
Российский волейболист умер после падения с 10 этажа16
Зайцева прокомментировала «наезды» на Логинова2
В «Зенит» пришёл новый бразилец
Видео
00:28
Макгрегор раскрыл сказанное Хабибу во время боя
MMA
01:06
Как российские хоккеисты провели игровой день в НХЛ
Хоккей Прочее
00:41
Кокорин пожаловался на обострение травмы
Футбол
00:27
В сеть попало видео Плющенко на больничной койке
Фигурное катание
05:09
Что скрывает Туктамышева
Фигурное катание Статьи
00:57
Арбитр разбил юному хоккеисту губу и улыбнулся
Хоккей
01:47
Российские биатлонистки совершили прорыв в Германии
Биатлон
02:55
«Я убегал, но он догнал»: за что убили Тена
Фигурное катание Статьи
01:00
Кафельников поразил неожиданным признанием о дочери
Теннис
01:00
За что россиян выгнали с гонки «Дакар»
Автоспорт Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение