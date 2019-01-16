Плющенко выписали из больницы

Два дня назад РЕН ТВ сообщил о госпитализации олимпийского чемпиона 2006 и 2014 годов и опубликовал видео с ним в палате. На записи сонный Плющенко лежит на койке, улыбается и жестикулирует, но ничего не говорит.

«Я хочу выразить слова презрения каналу РЕН ТВ», — написал Плющенко в своем инстаграме накануне.

По его словам, журналисты канала попали в его палату, обманув персонал больницы — представившись родственниками, сначала снимали его спящим, а затем разбудили и стали задавать вопросы.

Поздним вечером того же дня Плющенко разместил в инстаграме свое фото с подписью «Уже дома». На снимке фигурист лежит на диване, укутав собаку одеялом от Louis Vuitton . На шее Плющенко при этом наклеен крупный пластырь.