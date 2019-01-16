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Плющенко выписали из больницы 

Рамблер 8 часов назад
Евгения Плющенко выписали из больницы, в которой прославленный фигурист провел несколько дней из-за позвоночных болей. Об этом он сам рассказал на личной инстаграм-странице.
Два дня назад РЕН ТВ сообщил о госпитализации олимпийского чемпиона 2006 и 2014 годов и опубликовал видео с ним в палате. На записи сонный Плющенко лежит на койке, улыбается и жестикулирует, но ничего не говорит.
«Я хочу выразить слова презрения каналу РЕН ТВ», — написал Плющенко в своем инстаграме накануне.
По его словам, журналисты канала попали в его палату, обманув персонал больницы — представившись родственниками, сначала снимали его спящим, а затем разбудили и стали задавать вопросы.
Поздним вечером того же дня Плющенко разместил в инстаграме свое фото с подписью «Уже дома». На снимке фигурист лежит на диване, укутав собаку одеялом от Louis Vuitton. На шее Плющенко при этом наклеен крупный пластырь.
Несколько дней назад супруга фигуриста Яна Рудковская объясняла его госпитализацию болями в шейном отделе позвоночника.
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Фигурное катание , Видео , Яна Рудковская , Евгений Плющенко , Louis Vuitton , РЕН ТВ
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