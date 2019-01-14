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Плющенко рассказал о своём самочувствии после госпитализации 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о своём самочувствии после госпитализации.
«Иду на поправку, у меня всё хорошо», — написал спортсмен в своём Instagram.
Он также поблагодарил за поддержку всех своих поклонников, друзей, семью и различных спортсменов.
До этого в СМИ появилась информация, что Плющенко был успешно прооперирован в больнице в Москве. Он был госпитализирован из-за сильных болей в спине.
Ранее Плющенко выразил презрение снявшим его на видео в больнице журналистам.
RT на русском: последние новости
Плющенко рассказал о своём самочувствии после госпитализации СМИ: Плющенко успешно прооперирован в Москве Плющенко выразил презрение снявшим его на видео в больнице журналистам
Фигурное катание , Евгений Плющенко
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