Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о своём самочувствии после госпитализации.
«Иду на поправку, у меня всё хорошо», — написал спортсмен в своём Instagram.
Он также поблагодарил за поддержку всех своих поклонников, друзей, семью и различных спортсменов.
До этого в СМИ появилась информация, что Плющенко был успешно прооперирован в больнице в Москве. Он был госпитализирован из-за сильных болей в спине.
Ранее Плющенко выразил презрение снявшим его на видео в больнице журналистам.