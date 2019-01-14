Плющенко рассказал о своём самочувствии после госпитализации

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о своём самочувствии после госпитализации.

«Иду на поправку, у меня всё хорошо», — написал спортсмен в своём Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 14 Янв 2019 в 6:29 PST

Он также поблагодарил за поддержку всех своих поклонников, друзей, семью и различных спортсменов.

До этого в СМИ появилась информация, что Плющенко был успешно прооперирован в больнице в Москве. Он был госпитализирован из-за сильных болей в спине.

Ранее Плющенко выразил презрение снявшим его на видео в больнице журналистам.