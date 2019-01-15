«Похудела на 10 кг»: что Плющенко сделал с Сотниковой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова сообщила, что сбросила 10 кг за два с половиной месяца и теперь весит меньше, чем во времена спортивной карьеры. Такие сильные изменения в теле спортсменки произошли из-за активных выступлений в ледовых шоу Евгения Плющенко . Благодаря снижению веса фигуристка теперь не боится исполнять тройные прыжки.

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова не принимала участие в официальных соревнованиях последние два года. В частности, сезон-2017/18 фигуристка пропустила из-за травмы связок голеностопа. Однако это не помешало ей выйти на лед, пусть и в шоу, которые ставит ее тренер Евгений Плющенко.

Сотникова начала тренироваться под руководством Плющенко в апреле 2017 года, когда ушла от прошлой наставницы Елены Буяновой , вместе с которой и завоевала золотую медаль Олимпиады в Сочи.

Травмы не дали спортсменке поехать на зимние Олимпийские игры — 2018, которые проходили в южнокорейском Пхенчхане.

Сотникова долго лечилась, изначально фигуристке был поставлен неправильный диагноз, что привело к осложнениям и полному пропуску сезона.

По словам ее тренера, это не означало завершение карьеры. Но уже в середине декабря 2018 года Плющенко посоветовал Аделине оставить профессиональную карьеру, отметив, что самого главного результата фигуристка уже добилась — стала олимпийской чемпионкой.

«Я считаю, что Аделине спорт надо закрыть и переходить на тренерскую работу, в шоу. Не надо мучить себя — выиграла Олимпиаду и достаточно. Относительно соревнований мы с ней не занимаемся, готовимся к шоу», — поделился Евгений.

Аделина принимает участие в многих ледовых представлениях своего наставника, и, как говорит сама спортсменка, это здорово мотивирует ее.

В своем инстаграме Сотникова опубликовала пост, в котором рассказала о своих успехах и достижениях, покорившихся ей за два с половиной месяца.

В первую очередь спортсменка отметила, что смогла похудеть на десять килограммов благодаря усердным тренировкам и выступлениям в шоу. При этом она заявила, что самое сложное для нее остается впереди — нужно удержать этот вес.

«Это вид! Я похудела почти на десять килограммов за это время! От этого сил почти нет, так как в таком весе последний раз я была лет пять назад… На сегодняшний день мой вес меньше, чем был в спорте соревновательный. Самое сложное будет впереди — удержать его», — написала Аделина.

Еще одним своим достижением Сотникова считает то, что оправилась после травмы, смогла преодолеть свой страх и начала исполнять тройные прыжки «на людях».

По ее словам, это далось ей нелегко из-за опасений перед серьезными повреждениями, которые преследовали ее в последние годы. При этом Сотникова не собирается останавливаться только на том, что получается у нее сейчас.

«Я потихоньку начала прыгать тройные прыжки на людях! После серьезных травм я переборола в себе страх! Да, пока не всегда получается все идеально, но я думаю, если правильно расставить приоритеты, то в дальнейшем я начну делать на шоу не только тулупы и «дупли» (двойной аксель — «Газета.Ru»)», — поделилась своей радостью фигуристка.

Теперь Аделине предстоит отдых, которого она очень ждет.

Спортсменка не стала загадывать на будущее, отметив только то, что будет стараться поддерживать себя в форме.

«Про дальнейшее я пока не буду говорить. Сейчас главное отдохнуть как морально, так и психологически, физически. При этом держать себя в форме. После своего отдыха я буду думать о том, что же все-таки делать дальше», — заявила в своем посте Сотникова.

Фигуристка также поблагодарила всех поклонников, которые приходили на ее выступления. Аделина отметила, что поддержка, которую оказывали ей и всей команде, была очень важна.

«Всем спасибо за теплые отзывы! Спасибо, что приходили на наши шоу! За овации, аплодисменты и улыбки на лицах! Это самое важное для нас! Чтобы зритель уходил с положительными эмоциями и хотел вернуться снова! Спасибо всей нашей ледовой команде! Вместе мы все выдержали! Ну а теперь смело можно отдохнуть душой и телом», — заключила спортсменка.

Если Аделине предстоит отдых, то вот ее наставник будет проходить лечение.

10 января Плющенко с сильными болями в спине попал в одну из столичных клиник. Врачи установили, что у олимпийского чемпиона, который откатал 30 шоу в Москве и Санкт-Петербурге, позвоночная грыжа, которая сдавливает нерв.

12 января фигуристу была сделана операция, в ходе которой грыжа была удалена.

Боли в спине беспокоили спортсмена еще с лета 2018 года, но от операции он отказался. А уже зимой, по словам его супруги Яны Рудковской, Евгений хотел лететь в Израиль, но не успел — боли усилились, и фигуристу пришлось обратиться в одну из московских клиник.