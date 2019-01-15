Медведева назвала страну, где планирует жить

По словам двукратной чемпионки мира и Европы, в будущем она планирует жить только в России. Сейчас спортсменка тренируется в Канаде у известного специалиста Брайана Орсера, куда отправилась летом 2018 года после ухода от Этери Тутберидзе.

"Где буду жить в будущем? В России, точно. Что значит русский дух для меня? Я еще не определилась. Я дышу родным воздухом, люди говорят на родном языке. Для работы я могу жить в другой стране несколько лет, но в будущем вернусь домой", — сказала Медведева в прямом эфире в инстаграме журналистки Марии Командной.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе опубликовала фото с Медведевой.