Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведева назвала страну, где планирует жить 

Газета.Ru + ещё 13 2 часа назад
Фото: instagram.com/jmedvedevaj
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, где хотела бы жить в будущем, передает "Советский спорт".
По словам двукратной чемпионки мира и Европы, в будущем она планирует жить только в России. Сейчас спортсменка тренируется в Канаде у известного специалиста Брайана Орсера, куда отправилась летом 2018 года после ухода от Этери Тутберидзе.
"Где буду жить в будущем? В России, точно. Что значит русский дух для меня? Я еще не определилась. Я дышу родным воздухом, люди говорят на родном языке. Для работы я могу жить в другой стране несколько лет, но в будущем вернусь домой", — сказала Медведева в прямом эфире в инстаграме журналистки Марии Командной.
Ранее сообщалось, что Тутберидзе опубликовала фото с Медведевой.
Газета.Ru: последние новости
Рудковская рассказала о состоянии здоровья Плющенко Медведева поведала о своем распорядке дня в Канаде Липницкая выступила в шоу Плющенко на Красной площади
Фигурное катание , Видео , Евгения Медведева , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рэмси подпишет контракт с «Ювентусом»
Игрока НБА могут экстрадировать из США
Пьяная девушка протаранила автобус «Зенита»5
Российский хоккеист устроил дебош и лишился работы2
Немецкая погода опять убивает биатлон
Видео
00:28
Макгрегор раскрыл сказанное Хабибу во время боя
MMA
00:36
Появилось видео крушения мотовездехода Карякина
Автоспорт
01:06
Как российские хоккеисты провели игровой день в НХЛ
Хоккей Прочее
Медведева назвала страну, где планирует жить
Фигурное катание
01:58
Выступление гимнастки заставило зрителей танцевать
Летние виды спорта
00:41
Кокорин отказался от пищи из СИЗО
Футбол
00:41
Кокорин пожаловался на обострение травмы
Футбол
00:27
В сеть попало видео Плющенко на больничной койке
Фигурное катание
05:09
Что скрывает Туктамышева
Фигурное катание Статьи
00:57
Арбитр разбил юному хоккеисту губу и улыбнулся
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение