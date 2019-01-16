Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тутберидзе помогла своему хореографу попасть на телевидение 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российский тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал о своей работе комментатором, передает "Советский спорт".
Он признался, что обязан своей работой знаменитому тренеру Этери Тутберидзе.
"На самом деле вышло все случайно. Сидели в перерыве между тренировками с Этери за обедом, а по телевизору показывали этап Гран-при в Японии, где комментировала Катя Боброва. Я обмолвился Этери, что начали звать новых людей и я бы тоже хотел в будущем комментировать. Как оказалось, к Этери уже обращались с Первого канала с такой просьбой, и она просто не знала, что мне тоже было бы интересно попробовать себя в такой роли. Через пять минут уже позвонили с Первого канала и договорились, что попробуем меня в качестве комментатора показательных выступлений на этапе Гран-при в Москве", — поделился историей Глейхенгауз в интервью с teamgleikhengauz.
Напомним, что хореограф работает в группе Тутберидзе и ставит программы для подопечных наставницы. В этом году он уже ставил программы победительнице Олимпийских игр 2018 года Алине Загитовой и чемпионке России Анне Щербаковой.
Ранее хореограф российской фигуристки Евгении Медведевой Миша Ге прокомментировал неудачное выступление подопечной на чемпионате России в Саранске.
Газета.Ru: последние новости
Медведева назвала страну, где планирует жить Обвиняемый в убийстве фигуриста Тена извинился в суде Хореограф Медведевой объяснил неудачу фигуристки на чемпионате России
Комментарии
Фигурное катание , Евгения Медведева , Анна Щербакова , Миша Ге , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сент-Этьен» одержал волевую победу над «Марселем»
В соцсетях удивились инциденту с участием Шараповой
Роналду прокомментировал победный матч с «Миланом»
Российский биатлон вступится за затравленного Логинова2
Колобков провёл встречу с Шипулиным
Видео
00:28
Макгрегор раскрыл сказанное Хабибу во время боя
MMA
00:36
Появилось видео крушения мотовездехода Карякина
Автоспорт
01:06
Как российские хоккеисты провели игровой день в НХЛ
Хоккей Прочее
02:55
Девушку обвинили в жестоком убийстве Тена
Фигурное катание Статьи
00:47
Крупному провалу Медведевой нашли оправдание
Фигурное катание
00:50
Медведева назвала страну, где планирует жить
Фигурное катание
01:58
Выступление гимнастки заставило зрителей танцевать
Летние виды спорта
00:41
Кокорин отказался от пищи из СИЗО
Футбол
00:41
Кокорин пожаловался на обострение травмы
Футбол
00:27
В сеть попало видео Плющенко на больничной койке
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение