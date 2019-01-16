Тутберидзе помогла своему хореографу попасть на телевидение

Российский тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал о своей работе комментатором, передает "Советский спорт"

Он признался, что обязан своей работой знаменитому тренеру Этери Тутберидзе.

"На самом деле вышло все случайно. Сидели в перерыве между тренировками с Этери за обедом, а по телевизору показывали этап Гран-при в Японии, где комментировала Катя Боброва. Я обмолвился Этери, что начали звать новых людей и я бы тоже хотел в будущем комментировать. Как оказалось, к Этери уже обращались с Первого канала с такой просьбой, и она просто не знала, что мне тоже было бы интересно попробовать себя в такой роли. Через пять минут уже позвонили с Первого канала и договорились, что попробуем меня в качестве комментатора показательных выступлений на этапе Гран-при в Москве", — поделился историей Глейхенгауз в интервью с teamgleikhengauz.