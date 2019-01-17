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Медведева отстранилась от пытавшегося поцеловать ее фаната 

Рамблер + ещё 2 5 часов назад
Болельщик попытался поцеловать фигуристку Евгению Медведеву во время автограф-сессии.
Эпизод произошел перед матчем баскетбольной Евролиги между московским ЦСКА и мюнхенской «Баварией». Болельщик ЦСКА подошел к Медведевой и попытался поцеловать ее. Фигуристка отстранилась, и молодому человеку пришлось довольствоваться селфи.
Евгения Медведева, которая в прошлом году присоединилась к группе канадского тренера Брайана Орсера, в настоящее время находится в России и тренируется на льду ЦСКА. На следующей неделе Медведева планирует отправиться в Канаду и продолжит тренировки с Орсером.
Фигурное катание , Видео , Евгения Медведева
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