Интернет-пользователи высказались о конфликте Медведевой и Тутберидзе

Большинство респондентов опроса аналитической службы Рамблера на тему конфликта российской фигуристки Евгении Медведевой и её бывшего тренера Этери Тутберидзе не готовы судить «кто прав, кто виноват» в сложившейся ситуации.

54% опрошенных (690 человек) посчитали, что не стоит делать поспешных выводов, поскольку «вся правда о конфликте не известна».

32% (401 человек) обвинили Медведеву, том что она намеренно оставила Родину, выбрав вариант «спортивная эмиграция, тоже эмграция».

Наконец, меньше всего россиян, 14% (171 человек) обвинили Тутберидзе в том, что она не прислушалась к мнению подопечной, и, таким образом, вынудила её сменить тренера.

Всего в опросе поучаствовали 1262 человека. Результатами исследования поинтересовались более 16 тысяч пользователей.

Российская фигуристка Евгения Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру сразу после Олимпийских Игр в Пхеньчхане, заявив, что «уже выросла» и ей хочется «больше проявлять себя в творческом плане». При этом спортсменка выразила огромную благодарность всем российским специалистам, которые с ней работали долгое время. Медведева отметила, что совместив отечественную и канадскую школы фигурного катания, рано или поздно «цветок распустится».