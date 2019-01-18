Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему отказалась от поцелуя своего фаната на автограф-сессии в четверг.
pic.twitter.com/JOuT4DXsM5— 42live (@hiispiir) 17 января 2019 г.
Один из болельщиков, пришедший на баскетбольный матч Евролиги между ЦСКА и "Баварией", хотел поцеловать спортсменку, но она уклонилась от молодого человека.
"Я не целуюсь с незнакомыми мужчинами, но этот парень, кажется, покорил интернет и заслуживает моего виртуального поцелуя", — написала Медведева в сториз в своем аккаунте Instagram.
Напомним, Медведева является одной из двух запасных фигуристок в сборной России на предстоящий чемпионат Европы, который пройдет в Минске.