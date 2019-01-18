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Медведева объяснила, почему не позволила болельщику себя поцеловать 

Р-Спорт 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему отказалась от поцелуя своего фаната на автограф-сессии в четверг.
Один из болельщиков, пришедший на баскетбольный матч Евролиги между ЦСКА и "Баварией", хотел поцеловать спортсменку, но она уклонилась от молодого человека.
"Я не целуюсь с незнакомыми мужчинами, но этот парень, кажется, покорил интернет и заслуживает моего виртуального поцелуя", — написала Медведева в сториз в своем аккаунте Instagram.
Напомним, Медведева является одной из двух запасных фигуристок в сборной России на предстоящий чемпионат Европы, который пройдет в Минске.
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