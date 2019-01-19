Чемпион США по фигурному катанию покончил с собой

В США покончил с собой 33-летний двукратный чемпион США в парном фигурном катании Джон Кафлин.

«Мой замечательный, сильный, умеющий сострадать брат Джон Кофлин покончил с собой сегодня. У меня нет слов. Я люблю тебя, Джон», — написала его сестра Анжела Лон в своем аккаунте в Facebook.

Два дня назад Федерация фигурного катания США объявила об отстранении Кафлина от спортивной деятельности. В декабре 2018 года организация SafeSport, которая борется с насилием любого рода в американском спорте ограничила его право заниматься какой-либо деятельностью в фигурном катании. Сам спортсмен считал обвинения в свой адрес беспочвенными. Пресс-служба Ассоциации фигурного катания США выразила в Twitter соболезнования его близким.

«Приносим свои глубокие соболезнования его отцу Майку, сестре Анжеле, а также всем членам его семьи. Из уважения к его близким мы не будем разглашать подробности смерти в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Выступая в паре с Кэйтлин Янкоускас Кафлин стал чемпионом США 2011 года, в паре с Кейди Денни — чемпионом США 2012 года.

В последние годы занимался тренерской деятельностью и работал комментатором.