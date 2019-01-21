Российская фигуристка заявила о необходимости допинга для побед

13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова во время прямого эфира в Instagram (в данный момент аккаунт закрыт) отметила, что для стабильных выступлений спортсменам необходим допинг. Запись видео , где юная спортсменка делает скандальное заявление, сохранили пользователи Twitter.

«Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и всё», — заявила Шаботова.

При этом фигуристка подчеркнула, что использовать нужно только «правильный допинг».