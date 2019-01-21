13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова во время прямого эфира в Instagram (в данный момент аккаунт закрыт) отметила, что для стабильных выступлений спортсменам необходим допинг. Запись видео, где юная спортсменка делает скандальное заявление, сохранили пользователи Twitter.
«Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и всё», — заявила Шаботова.
При этом фигуристка подчеркнула, что использовать нужно только «правильный допинг».
Во второй части видео спортсменка задаётся вопросом, «пьют ли допинг в „Хрустальном“ — спортивном Центре, представителями которого являются Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алёна Косторная и другие фигуристки.
„Конечно, пьют“, — сама отвечает на свой вопрос фигуристка.