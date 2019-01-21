РУСАДА займется проверкой рассказавшей про «правильный» допинг фигуристки

Российское антидопинговое агентство обратило внимание на 13-летнюю фигуристку Анастасию Шаботову, которая в соцсетях рассказала о пользе "правильного" допинга для сохранения стабильности, сообщает "Спорт-Экспресс".

Глава РУСАДА Юрий Ганус пообещал, что агентство займется дополнительной проверкой и образовательной работой в отношении Шаботовой.

"Но главное — мы все вместе должны внедрить в стране культуру нетерпимости к допингу", — добавил он.

Ранее 13-летняя российская фигуристка во время общения с подписчиками в Instagram заявила, что для того, чтобы успешно кататься, необходимо пить "правильный допинг".