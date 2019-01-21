Российское антидопинговое агентство обратило внимание на 13-летнюю фигуристку Анастасию Шаботову, которая в соцсетях рассказала о пользе "правильного" допинга для сохранения стабильности, сообщает "Спорт-Экспресс".
Глава РУСАДА Юрий Ганус пообещал, что агентство займется дополнительной проверкой и образовательной работой в отношении Шаботовой.
"Но главное — мы все вместе должны внедрить в стране культуру нетерпимости к допингу", — добавил он.
Ранее 13-летняя российская фигуристка во время общения с подписчиками в Instagram заявила, что для того, чтобы успешно кататься, необходимо пить "правильный допинг".
"Как выступать стабильно? Пьешь много допинга и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо "правильный" допинг пить", — отметила спортсменка.