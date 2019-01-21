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Мама забрала телефон у фигуристки, рассказавшей о «правильном допинге» 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Говорит Москва
Речь идёт о 13-летней Анастасии Шаботовой, которая заявила, что для успешных и стабильных прокатов необходимо употреблять запрещённые вещества.
Мать спортсменки Ирина Шаботова в интервью Sports.ru отметила, что её дочь в силу своего возраста не понимает, в чём её обвиняют, «ляпнула что-то, не подумав». «Для неё излишний витамин С — это тоже допинг. Больше выпил, значит, ты бодрее и веселее. Она, в принципе, не различает, что есть допинг, а что — витаминка», — сказала Шаботова, добавив, что дети имеют право на ошибку.
Накануне во время общения с подписчиками в Instagram фигуристка сказала, что для успешного проката необходимо употреблять «правильный допинг». «Как выступать стабильно? Пьёшь много допинга и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить», — отметила спортсменка.
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Фигурное катание , Sports.ru
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