Мама забрала телефон у фигуристки, рассказавшей о «правильном допинге»

Речь идёт о 13-летней Анастасии Шаботовой, которая заявила, что для успешных и стабильных прокатов необходимо употреблять запрещённые вещества.

Мать спортсменки Ирина Шаботова в интервью Sports.ru отметила, что её дочь в силу своего возраста не понимает, в чём её обвиняют, «ляпнула что-то, не подумав». «Для неё излишний витамин С — это тоже допинг. Больше выпил, значит, ты бодрее и веселее. Она, в принципе, не различает, что есть допинг, а что — витаминка», — сказала Шаботова, добавив, что дети имеют право на ошибку.

Накануне во время общения с подписчиками в Instagram фигуристка сказала, что для успешного проката необходимо употреблять «правильный допинг». «Как выступать стабильно? Пьёшь много допинга и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить», — отметила спортсменка.