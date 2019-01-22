«Должна извиниться»: как Медведевой помириться с Тутберидзе

Российскую фигуристку Евгению Медведеву призвали извиниться перед ее бывшим тренером Этери Тутберидзе, от которой она в мае 2018 года ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. По мнению чемпионки мира и Европы Марии Бутырской, это поможет уладить конфликт.

Трехкратная чемпионка Европы и обладательница золота мирового первенства 1999 года Мария Бутырская поделилась мнением о том, как российская фигуристка Евгения Медведева может урегулировать конфликтную ситуацию со своим бывшим тренером Этери Тутберидзе, от которой спортсменка ушла в мае прошлого года после 11-летнего сотрудничества. По мнению эксперта, Медведева должна встретиться с Тутберидзе, попросить у нее прощения за неожиданный уход и отблагодарить за период, проведенный вместе с именитой специалисткой.

«Это душевная травма для обеих сторон. Женя была обижена, ей тяжело далось решение уйти от тренера. Но я не верю, что Тутберидзе и Медведева останутся врагами.

Пройдет время, боль утихнет — и Женя вспомнит, что было много хорошего, когда она тренировалась у Этери Георгиевны. Надо уметь говорить «извини». Надо самому уметь прощать. Так легче жить», — цитирует Бутырскую «Экспресс газета».

На чемпионат Европы в Минске Медведева не отобралась. По итогам национального первенства 19-летняя фигуристка не сумела занять места, которое дает гарантированное попадание в состав сборной России, расположившись на итоговой седьмой строчке, а результаты спортсменки в текущем сезоне не убедили тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) отдать третью квоту ей.

На этапе Гран-при в Канаде Медведева выиграла бронзу, а во Франции стала четвертой и не смогла пробиться в финал серии. По словам Бутырской, в нынешнем сезоне фигуристка «не показала ни одного хорошего проката».

«Медведева провалила чемпионат России, а это главный отборочный турнир. Я за спортивный принцип. Иначе в сборную будут попадать только титулованные», — отметила чемпионка мира.

Несмотря на то, что Медведева в настоящее время тренируется у Брайана Орсера в Торонто, сама спортсменка после чемпионата в Саранске в Канаду возвращаться не торопилась и осталась в России. В Москве фигуристка провела несколько тренировок на ледовом дворце ЦСКА. Как подчеркнула Бутырская, тот факт, Медведева занималась одна, а не под присмотром канадского специалиста, не должен вызывать удивления.

По ее мнению, данное решение было принято для того, чтобы в случае кадровых изменений в составе сборной на чемпионате Европы спортсменка была готова заменить выбывшую из заявки соотечественницу.

«Орсер все-таки давал Медведевой какие-то консультации по телефону — до и после тренировки. Женя перешла к очень востребованному специалисту. Орсер — занятой человек, у него слишком много учеников.

Скорее всего, дело вот в чем. Женя осталась в Москве на всякий случай. А вдруг кто-то из наших девочек — Алина Загитова, Станислава Константинова или Софья Самодурова — перед чемпионатом Европы получит травму. Первая запасная — Туктамышева, но у нее было воспаление легких.

Медведева, как вторая запасная, должна быть наготове. Она не улетела после Саранска в Канаду, потому что чемпионат Европы пройдет в Минске», — заключила Бутырская.

Впрочем, теперь Медведева все-таки вернулась в Торонто, о чем сообщила у себя в инстаграме.

«Пришло время возвращаться на рабочее место в уже родной Cricket Club. Теперь я знаю, что и дома есть место, где смогу держать себя в форме», — написала фигуристка, поблагодарив тренеров и хореографов команды Елены Буяновой и заслуженного тренера России Татьяну Тарасову за возможность заниматься в Москве.

Медведева покинула группу Этери Тутберидзе в мае прошлого года. Под руководством именитого тренера фигуристка дважды становилась чемпионкой мира и столько же — чемпионкой Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане Медведева выиграла две серебряные медали: одну в командных соревнованиях и одну — в личном турнире, уступив соотечественнице и бывшей партнерше по группе Тутберидзе Алине Загитовой.

При этом уход своей подопечной 44-летняя специалистка восприняла негативно, а также раскритиковала спортсменку.

«Мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на Гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать «спасибо».

Это первое. А второе, к сожалению, в общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами, которые уходили, ну поэтому я себя морально, наверное, к этому приготовила», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Также специалистка поведала о том, что Медведева была настолько раздосадована поражением на Олимпиаде, что якобы просила оставить Загитову, ставшую чемпионкой, в юниорах.

«Прямо по выходе с олимпийского льда прозвучала совершенно детская такая фраза: «Неужели вы не могли удержать Загитову еще один год в юниорах?» Я сказала: «Женя, ты что? Мы обязаны всем давать одинаковые шансы. Мы не имеем права так удерживать человека», — рассказала Тутберидзе.

При этом Медведева данное утверждение опровергла, заявив, что подобного диалога с тренером у нее не было. Однако говорить о подробностях конфликта с Тутберидзе фигуристка наотрез отказалась.

«Мне надоело уклоняться от этого вопроса. Я прекрасно понимаю, что все это будут обсуждать. Я скажу вам единственную фразу: никто не знает, в чем причина, никто не знает, почему я так сделала.