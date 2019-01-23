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Евгения Медведева: «Никаких конфликтов с Загитовой у меня не было» 

Спорт-Экспресс + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что у нее никогда не было конфликтов с Алиной Загитовой.
— Я думаю, что вся эта история с противостоянием между мной и Загитовой настолько раздута, сказала Медведева в интервью Youtube-каналу COMMANDOS. — Большая часть просто придумана. Мы плечом к плечу представляли команду России на Олимпиаде, почему мы должны быть врагами? У нас с Алиной никогда не было плохих отношений и вражды. То, что нас сталкивают лбами — это абсолютно не нужно. Некоторые люди ведутся на то, что пишется в СМИ, но от себя могу сказать, что у меня с Алиной никаких конфликтов не было.
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Фигурное катание , Евгения Медведева
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