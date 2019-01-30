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Журналист назвал причиной неудач Загитовой собаку 

Рамблер + ещё 48 4 часа назад
Фото: ТАСС
Акита-ину Масару — не причина поражений Алины Загитовой в сезоне 2018-2019 годов. Об этом, как сообщает Sport24, российская фигуристка заявила сама.
На московском этапе Гран-при в ноябре олимпийская чемпионка 2018 года ошиблась в произвольной программе, но выиграла соревнования.
На Гран-при в Ванкувере Загитова снова допустила ошибку в произвольной программе и стала второй, на чемпионате России в декабре дважды упала и стала пятой, а на прошлой неделе несколько раз ошиблась на чемпионате Европы в Минске и заняла второе место.
В ходе пресс-конференции в столице Белоруссии один из журналистов поинтересовался у россиянки, не является ли причиной ее неудач собака породы акита-ину Масару, подаренная фигуристке после победы на Олимпиаде в Пхенчхане.
Журналист предположил, что уход за питомцем, требующим заботы и внимания, может мешать Загитовой тренироваться.
«Нет, только помогает разгружаться», — ответила она.
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