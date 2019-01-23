Еще одна юная российская фигуристка заговорила о «правильном» допинге

14-летняя российская фигуристка Дарина Бальченко рассказала о приеме запрещенных веществ. Об этом она сообщила в социальной сети ASKfm.

Один из пользователей спросил Бальченко, что такое «правильный допинг» и принимает ли она его.

«Ну смотря что, наверно принимаю», — ответила фигуристка. «Сейчас ты попадешь на все ресурсы в интернете и тебя будут обсуждать и осуждать, как и Настю [Шаботову]!» — написали юзеры. «Мне ***** [все равно]», — отметила спортсменка.

Бальченко тренируется в спортивной школе олимпийского резерва ЦСКА им. С. А. Жука. Ее тренером является Марина Селицкая.

21 января 13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова в прямом эфире Instagram заявила, что для стабильного катания нужно применять допинг. Фигуристка отметила, что принимать нужно «правильные» запрещенные препараты. Своими высказываниями Шаботова вызвала волну недовольства. Позднее она назвала свои слова глупостью.