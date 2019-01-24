Кто выживет в новом фигурном катании? Чемпионат Европы не дает ответов

Чемпионат Европы по фигурному катанию стартовал в Минске, в соревнованиях спортивных пар россияне Евгения Тарасова Владимир Морозов , несмотря на грубую ошибку в короткой программе, идут на второй позиции и имеют хорошие шансы на то, чтобы в третий раз взять европейский титул. Но есть ли у пары будущее? Анатолий Самохвалов задумался.

Тарасова и Морозов, ведущая российская пара, сменили короткую программу с экспериментальной новой на старую размашистую классику, поставленную им в олимпийский сезон на музыку из второго концерта Сергея Рахманинова . И Володя, и Женя отделались дипломатическими формулировками, говоря о причинах смены программы, которые все равно не убедили в следующем: налицо две идеологически разные позиции — тренера пары Максима Транькова и самих фигуристов.

Транькову нужен результат уже в этом сезоне, иначе работу с топ-дуэтом он может завершить. А результат возможен только при стабильных прокатах, чего с Тарасовой и Морозовым не происходило при новой короткой.

Фигуристам результат в постолимпийский сезон нужен тоже, чтобы в новом четырехлетии не вывалиться из обоймы претендентов на медали Пекина-2020, но партнер с партнершей наверняка четко осознают, что, не меняя облики и образы, они провалятся в той самой обойме по причине однообразности.

"Видно, что ребята стараются себя поменять, учат новые шаги, переходы. Я вижу это, но вопрос в другом: дается им это сложно, потому что ребята выработали определенный стереотип для себя. И получается следующее — меняется структура программ, рисунок, заходы, и в этой ситуации выпадают элементы", — заметил еще осенью прошлого года двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев, как бы намекая на скорый возврат фигуристов в исходную постолимпийскую позицию.

На однобокость можно смотреть по-разному: как на особенный стиль, который присущ паре, он идет ей, да и вообще он бессмертен, потому что он, стиль этот, русский и классический.

А можно однообразность эту русскую и классическую воспринять однобокостью, нудностью и, в конце концов, бесперспективностью, потому что помимо стиля есть еще и тренды. Есть даже мода, на которую можно плюнуть, но которой подвластны судьи. А то, что классика на все времена, с этим все чаще спорят, даже на административном уровне, в Международном союзе конькобежцев (ISU).

В преддверии чемпионата Европы я несколько часов без спешки беседовал с Ниной Мозер, стараясь как можно глубже понять ее новые взгляды на фигурное катание. Меня всегда восхищали люди, для которых золото перестает блестеть уже утром. Ты понимаешь, что оно все так же красиво, но — восторг уходит, рецепторы вкуса немеют, остается только уважение и какие-то приятные воспоминания. На полке в серванте, но не на ладони перед глазами.

У Мозер перед ее прежними парами имеется ответственность, взбитая венчиком с привычкой. Примерно так, на мой сторонний взгляд, Нина Михайловна воспринимает Тарасову и Морозова — атлетов, закачанных в ее системе олимпийским мастерством.

Народ обсуждает "правильный допинг", стоит ли гнать со взрослого чемпионата России юниорок Этери Тутберидзе. Из тем не массовых — смена короткой программы Тарасовой и Морозова. Но после пяти минут монолога Мозер о ее будущих творениях понимаешь, что все это не так уж и важно. Если ты относишься к фигурному катанию как к месту, где ты хочешь состояться, а не просто в поту расцениваешь свои шансы в борьбе с Ванессой Джеймс и Морганом Сипре или Габриэллой Пападакис Гийомом Сизероном . Или с самой Алиной Загитовой.

Тарасова и Морозов — пара состоявшаяся и красивая. В ней "сила русского парного катания — мощь и широта", как верно подметил Траньков. "Зачем мы отдаем это французам?", — вопросил двукратный олимпийский чемпион.

Но "мощь и широту" скоро придется укладывать в новые стандарты ISU. "У русских фигуристов есть хорошие качества — статика, амплитуда, дотянутые, ровные фигуры. А если к этому добавить еще и катание, которое требует ISU, то, по-моему, это будет интересно", — говорит Мозер.

Это было бы интересно и первой паре страны, но что ей мешает это сделать? Об этом Нина Михайловна подробно расскажет в ближайшем интервью РИА Новости . А пока Тарасова и Морозов сделали шаг назад, чтобы взять очки в текущем сезоне.

"Они ищут, потому что у них нет другого пути. Им надо выработать свой стиль, который был бы интересен, и при этом стиль, который им бы подходил", — говорил о Тарасовой и Морозове Дмитриев.

Короткая программа на чемпионате Европы вновь не вышла идеальной. Вряд ли Сергей Васильевич Рахманинов повлиял на неудачный параллельный тройной тулуп ребят, который они заваливали и в Финале Гран-при в Ванкувере. И тогда, при прежней программе, и сейчас, при новой-старой, их компонентная оценка была абсолютно одинаковой — 35,40. При чистой прежней программе на чемпионате России — 37,60.

"Мягкость, легкость, поворотливость, темп, ритм, построение элементов в программе", — Мозер перечисляет мне то, что хотят видеть в ISU от всех фигуристов — парников, одиночников, танцоров. Но вот соответствуют ли ему лидеры чемпионата Европы-2019?

У идущих после короткой первыми французов Джеймс и Сипре шансов адаптироваться к новым требованиям хватает. Но чем хороши бойцы Тамары Москвиной Александра Бойкова и Дмитрий Козловский , идущие четвертыми? Широтой, грандиозностью, русскостью. И такими же размашистыми элементами.

"Элементы они сделали, я считаю, лучше всех сегодня", "Если рассматривать только техническую точку зрения — они, конечно, были лучшие", — цитаты заслуженного тренера России Николая Великова в отношения Бойковой и Козловского справедливы, но они лишь об одной составляющей парного катания — элементах. А что между ними?

Артур Дмитриев, по его признанию, всегда спрашивает спортсменов: "Чем вы способны выигрывать? Прыжками? Подкрутками? Выразительностью?" Козловский с партнершей побеждают чистотой. Ею они даже обыграли в короткой программе Джеймс и Сипре у них дома во Франции на этапе Гран-при. Хватит ли их выразительности в ближайшие годы, покажет время.

Чемпионат Европы в Минске все-таки не более чем квалификация в мировой котел, в котором скоро будет несколько китайских пар с замашками на олимпийские медали, канадцы, видимо, американцы, все те же французы. И русские. Только имена русских как-то не предугадываются, несмотря на сиюминутную строгую и предсказуемую иерархию в отечественном парном катании.