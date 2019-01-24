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Фигурист Самарин: Хотел быть первым в Европе, кто исполнит четверной флип 

Российская Газета + ещё 68 4 часа назад
Фото: Российская Газета
В своей программе Самарин пошел на риск — заявил четверной флип, который в мире исполняют только японец Сема Уно и американец Натан Чен, однако не справился с элементом, исполнив лишь тройной прыжок.
Но Александр признался журналистам, что продолжит усложнять свои программы.
Александр, как оцените свое выступление?
Александр Самарин: Здесь отличная арена, отличные условия. Хотелось откатать удачно, на уровне организации чемпионата Европы. Но допустил обидную ошибку на флипе. Это не сильно повлияло на баллы, но дало осадок. Но в целом впечатления отличные.
С чем связана ошибка?
Александр Самарин: Впервые попытался исполнить четверной флип на соревнованиях. Стабильно показывал его на тренировках и даже на разминке. Но, видимо, не хватило соревновательного опыта. Сейчас в мире только два спортсмена исполняют четверной флип на соревнованиях. А и лутц и флип вообще один. В Европе этот прыжок никто не делает. Хотелось быть первым.
Алина Загитова, кстати, тоже пробовала исполнять четверной флип с подстраховкой, «на удочке»…
Александр Самарин: Я рад, что девочки прыгают новые прыжки. Это невероятно круто, вызывает огромное уважение. Но все-таки я стремлюсь не с девочками соревноваться. Конкуренция в мужском катании сильная. Буду постоянно учить что-то новое. Я не собираюсь упрощать программы. Планирую развиваться и в технической оценке, и в оценке за компоненты.
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Фигурное катание , Александр Самарин , Алина Загитова , Натан Чен
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