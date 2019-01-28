Провал Ковтуна связали с его «психологической неустойчивостью»

Российский фигурист Максим Ковтун по результатам чемпионата Европы, прошедшего в Минске, занял 14 место. Главная причина провального выступления — психологические проблемы спортсмена, передаёт Ura.ru.

Уроженец Екатеринбурга Максим Ковтун с 2016 года показывает нестабильные результаты на международных соревнованиях. Тогда на Чемпионате Европы в Братиславе фигурист занял третье место, однако, следом на мировом первенстве стал лишь 18-м. В 2017 году — серебро на европейских состязаниях и 11 место на Чемпионате мира. После этого спортсмен взял паузу в карьере, чтобы весной 2018 года с триумфом вернуться на Чемпионате России.

Накануне состязаний в Минске серебряный призер Олимпиады-2002 фигурист Илья Авербух завил ТАСС , что Ковтун «славится своей психологической неустойчивостью, но может всё».

«Страх ошибиться — самая распространенная проблема в современном спорте. На тренировке делаю идеально, приходит день старта, и что-то «ломается», — цитирует Ura.ru слова спортивного психолога Елизаветы Кожевниковой со ссылкой на интервью Матч ТВ.

По словам специалиста, многие спортсмены испытывают «соревновательную тревогу». Причин на то может быть несколько: раннее увлечение спортом, критика со стороны родственников, завышенные ожидания тренеров. Всё это приводит спортсмена в состояние локальной депрессии перед состязаниями.

Впрочем, Кожевникова уверяет, что справиться с эмоциями спортсмену вполне по силам, если тренеры пересмотрят программу подготовки фигуриста, а родственники и коллеги выстроят с ним новый стиль коммуникации: без критики и требований от атлета высоких результатов. Вместо этого близкие атлета должны помочь ему сфокусироваться на процессе катания.