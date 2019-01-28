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Провал Ковтуна связали с его «психологической неустойчивостью» 

Рамблер + ещё 137 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский фигурист Максим Ковтун по результатам чемпионата Европы, прошедшего в Минске, занял 14 место. Главная причина провального выступления — психологические проблемы спортсмена, передаёт Ura.ru.
Уроженец Екатеринбурга Максим Ковтун с 2016 года показывает нестабильные результаты на международных соревнованиях. Тогда на Чемпионате Европы в Братиславе фигурист занял третье место, однако, следом на мировом первенстве стал лишь 18-м. В 2017 году — серебро на европейских состязаниях и 11 место на Чемпионате мира. После этого спортсмен взял паузу в карьере, чтобы весной 2018 года с триумфом вернуться на Чемпионате России.
Накануне состязаний в Минске серебряный призер Олимпиады-2002 фигурист Илья Авербух завил ТАСС, что Ковтун «славится своей психологической неустойчивостью, но может всё».
«Страх ошибиться — самая распространенная проблема в современном спорте. На тренировке делаю идеально, приходит день старта, и что-то «ломается», — цитирует Ura.ru слова спортивного психолога Елизаветы Кожевниковой со ссылкой на интервью Матч ТВ.
По словам специалиста, многие спортсмены испытывают «соревновательную тревогу». Причин на то может быть несколько: раннее увлечение спортом, критика со стороны родственников, завышенные ожидания тренеров. Всё это приводит спортсмена в состояние локальной депрессии перед состязаниями.
Впрочем, Кожевникова уверяет, что справиться с эмоциями спортсмену вполне по силам, если тренеры пересмотрят программу подготовки фигуриста, а родственники и коллеги выстроят с ним новый стиль коммуникации: без критики и требований от атлета высоких результатов. Вместо этого близкие атлета должны помочь ему сфокусироваться на процессе катания.
Комментарии
Фигурное катание , Илья Авербух , Максим Ковтун , РИА Ura.ru , ИТАР-ТАСС
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