Танцоры на льду Степанова и Букин выиграли серебро на ЧЕ

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон победили на чемпионате Европы в Минске в танцах на льду. Они по сумме двух программ набрали 217,98 балла.

Французы установили три мировых рекорда — в ритм-танце, в произвольном танце и по сумме двух программ.

Чемпионат Европы в Минске завершится 27 января показательными выступлениями.

Как сообщал News.ru, Самарин завоевал серебро на ЧЕ по фигурному катанию.