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Танцоры на льду Степанова и Букин выиграли серебро на ЧЕ 

News.ru + ещё 69 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон победили на чемпионате Европы в Минске в танцах на льду. Они по сумме двух программ набрали 217,98 балла.
Россияне Александра Степанова и Иван Букин — вторые, они проиграли лидеру 11 баллов. Замкнули тройку итальянцы Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (199,84).
Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали четвёртыми, Софья Евдокимова и Егор Базин — девятыми.
Французы установили три мировых рекорда — в ритм-танце, в произвольном танце и по сумме двух программ.
Чемпионат Европы в Минске завершится 27 января показательными выступлениями.
Как сообщал News.ru, Самарин завоевал серебро на ЧЕ по фигурному катанию.
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