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Джейсон Браун: я стал более сильным фигуристом благодаря Медведевой 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Фото: Instagram
Американский фигурист Джейсон Браун в интервью для Inside Skating рассказал о своих впечатлениях от тренировок с российской фигуристкой Евгенией Медведевой.
"Я научился многому только глядя на то, как Евгения тренируется. Мы с ней очень хорошие друзья. Она постоянно толкает меня вперед и благодаря ней я стал более успешным фигуристом", — заявил Браун.
Спортсмен также отметил, что в его нынешней тренировочной группе, куда входит Медведева, Юдзуру Ханю и Чха Чжун Чван, не чувствуется конкуренции и царит дружеская атмосфера.
Ранее Евгения Медведева тренировалась в группе Этери Тутберидзе. После Олимпиады-2018 фигуристка приняла решение сменить тренера и уехала в Канаду в группу Брайана Орсера.
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