Медведевой предрекли пропуск чемпионата мира

Трехкратная чемпионка Европы по фигурному катанию Мария Бутырская сомневается в том, что россиянка Евгения Медведева примет участие в чемпионате мира. Ее слова передает телеканал «360».

По мнению Бутырской, состав сборной России на предстоящий чемпионат мира претерпит изменения. «Думаю, сборную усилят Елизаветой Туктамышевой , а не Медведевой . Она именно та, кто сможет конкурировать с японкой Рикой Кихирой», — заключила она. Бутырская также отметила, что рада за Софью Самодурову, одержавшую победу на чемпионате Европы.

Медведева не участвовала в первенстве Европы. 19-летняя фигуристка финишировала лишь на седьмом месте на чемпионате России и не попала в состав национальной команды. Она была заявлена на турнир в качестве запасной.

Также российская фигуристка не сумела попасть в финал мирового Гран-при. Главный приз завоевала Кихира.

Чемпионат мира пройдет в Японии. Турнир продлится с 18 по 24 марта 2019-го. В каждой дисциплине может быть заявлено только три участника (или пары).