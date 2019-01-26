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Медведевой предрекли пропуск чемпионата мира 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Трехкратная чемпионка Европы по фигурному катанию Мария Бутырская сомневается в том, что россиянка Евгения Медведева примет участие в чемпионате мира. Ее слова передает телеканал «360».
По мнению Бутырской, состав сборной России на предстоящий чемпионат мира претерпит изменения. «Думаю, сборную усилят Елизаветой Туктамышевой, а не Медведевой. Она именно та, кто сможет конкурировать с японкой Рикой Кихирой», — заключила она. Бутырская также отметила, что рада за Софью Самодурову, одержавшую победу на чемпионате Европы.
Медведева не участвовала в первенстве Европы. 19-летняя фигуристка финишировала лишь на седьмом месте на чемпионате России и не попала в состав национальной команды. Она была заявлена на турнир в качестве запасной.
Также российская фигуристка не сумела попасть в финал мирового Гран-при. Главный приз завоевала Кихира.
Чемпионат мира пройдет в Японии. Турнир продлится с 18 по 24 марта 2019-го. В каждой дисциплине может быть заявлено только три участника (или пары).
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Комментарии
Фигурное катание , Евгения Медведева , Евгений Медведев , Мария Бутырская , Елизавета Туктамышева
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