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«Это личное». Орсер о финансовых проблемах Медведевой 

Спорт-Экспресс + ещё 10 3 часа назад
Фото: @jmedvedevaj
Тренер двукратной чемпионки мира и двукратного серебряного призера Олимпийский игр Евгении Медведевой Брайан Орсер не подтвердил и не опроверг информацию о финансовых проблемах фигуристки, связанных с нехваткой средств на проживание и тренировки в Канаде.
— О, нет-нет, о том, как у Евгении обстоят дела с финансами, я говорить не могу, это личное — заявил канадский специалист.
Напомним, что Медведева тренируется у Орсера с этого сезона и по итогам чемпионата страны в Саранске не смогла попасть в состав сборной для участия в чемпионатх Европы и мира, заняв 7 место (Екатерина Беспалова)
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Екатерина Беспалова
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