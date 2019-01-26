«Это личное». Орсер о финансовых проблемах Медведевой 

Тренер двукратной чемпионки мира и двукратного серебряного призера Олимпийский игр Евгении Медведевой Брайан Орсер не подтвердил и не опроверг информацию о финансовых проблемах фигуристки, связанных с нехваткой средств на проживание и тренировки в Канаде.
— О, нет-нет, о том, как у Евгении обстоят дела с финансами, я говорить не могу, это личное — заявил канадский специалист.
Напомним, что Медведева тренируется у Орсера с этого сезона и по итогам чемпионата страны в Саранске не смогла попасть в состав сборной для участия в чемпионатх Европы и мира, заняв 7 место (Екатерина Беспалова)