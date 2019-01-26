Двукратный олимпийский чемпион 36-летний Евгений Плющенко заявил, что вернется в спорт, если российские фигуристы Максим Ковтун и Михаил Коляда будут также плохо выступать и дальше, сообщает ТАСС.
Ковтун, проваливший произвольную программу на чемпионате Европы в Минске, занял в итоге 14-е место, Коляда — пятое. После короткой программы он лидировал после короткой программы, но в произвольной допустил много ошибок. Чемпионом Европы стал испанец Хавьер Фернандес, серебро досталось россиянину Александру Самарину, бронзовую награду получил итальянский спортсмен Маттео Риццо.
«Самарин — просто молодец, парень боролся, крутил, до конца держался, но вытащил программу. Вытянул четверной тулуп, боролся на всех элементах, тащил. Заслуженное второе место», — считает Плющенко.
Выступление двух других россиян вызывает у него недоумение.
«На следующий сезон предлагаю договориться с нами — со мной и Ягудиным. Мы тоже можем с тройными "бомбануть", да и над четверными поработаем, и над тройными акселями, на третий уровень навращаем, и, глядишь, и в европейскую троечку зайдем. Если серьезно, я не знаю, что делать этим ребятам с психикой, хотя мысли есть», — сказал он.