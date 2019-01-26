«Господи, какой позор»: Коляда и Ковтун провалились в Минске

Чемпионат мира по фигурному катанию среди мужчин получился для России крайне неоднозначным. Если бы не серебро Александра Самарина, его можно было бы смело назвать провальным, но в отношении Максима Ковтуна и Михаила Коляды такое определение верно в любом случае.

Коляда, лидировавший после короткой программы, не справился с произвольным прокатом и откатился на общее пятое место, показав лишь одиннадцатый результат в произвольной.

Фигурист отказался общаться с прессой, пройдя мимо журналистов в микст-зоне. Коляда не смог пообщаться с представителями СМИ из-за ледяного компресса на руке, травму которой он получил в самом начале своего выступления.

«Что-то, видимо, случилось с кистью, когда упал. Или палец выскочил… Или сломал. Но это тоже нужно быть в таком амоке — никто из наших себе не изменяет. С ума сошли немного. Придется им ехать на Кубок России и еще раз отбираться — кто хуже или лучше, — сказала в телеэфире заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

— Он так давно катается — никаких секретов нет. До чего так докатался, что на старте упал. На старте!

Хорошо прыгнул четверной тулуп, но и прыгнул сальхов… Он никогда его не прыгал на соревнованиях — и на разминке-то не прыгнул. Все прогнозы, вся писанина журналистов — кто первый и второй, но распредяется только здесь и сейчас. Вышел человек без особого внимания журналистов — и сделал».

А вот Максим Ковтун, так уверенно победивший перед Новым годом в Саранске на чемпионате России, но полностью провалившийся в на континентальном турнире в Минске, поделился своими впечатлениями.

«Сегодня откровенно очень плохой прокат получился. Будем анализировать и думать, что не так пошло. Изначально не планировал пропускать утреннюю тренировку. Это была такая корректировка — в общем, решили, что так будет лучше, — рассказал Максим. — Наработано одно, тренировали только собственный вариант — во время прокатов мыслей не было что-то менять и переставлять».

Прошлась Тарасова и по выступлению Ковтуна, который не сумел в произвольной программе выполнить удачно вообще ни одного прыжка и получил худшие среди всех выступавших баллы за технику, заняв в итоге 14-е место по сумме короткой и произвольной.

«Господи, позор какой-то! Честное слово — просто амок. Да, но если амок — сидите дома. Просто стыдно, — возмущалась Татьяна Анатольевна в эфире Первого канала.

— У нас есть кем менять. Сам себя поменял. Он сам должен бороться. Вот Никита Кацалапов вчера… У них очень похожая психика. Российские фигуристы приезжают на чемпионат Европы не за десятыми и одиннадцатыми местами».

Тем самым человеком, который «сделал без внимания прессы», стал Александр Самарин, отработавший свою программу стабильно и уверенно и в итоге занявший второе место после знаменитого испанца Хавьера Фернандеса.

«Очень классная арена, зрители, болельщики, но я рад, что в этом сезоне получается отстраняться от всего и делать свои элементы. Баллами и местом доволен, а прокатами — нет, — цитирует новоиспеченного вице-чемпиона континента «Спорт-Экспресс».

— Ошибка на каскаде, мелкие ошибки — в итоге, те самые два балла, которые я отдал. Но дальше уже ничего не отдавал. Рад, что смог достойно представить Россию на третьем для меня чемпионате Европы.

Трудно описать словами состояние, когда вытаскиваешь каждый элемент. Это не страх, просто понимаешь, что при неблагоприятном исходе можешь очутиться на дне, а при хорошем — сохранить свое. У меня получилось дотерпеть эту программу до конца».

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев считает, что Самарин сможет еще прибавить к главному старту сезона — чемпионату мира, который состоится в японской Сайтаме.

«Второе место Александра Самарина для меня не стало сюрпризом, считаю, что он заслуженно завоевал серебряную медаль чемпионата Европы. Спортсмен хорошо проявил себя на стартах, прекрасно выступил на чемпионате России, постепенно набирая форму, — рассказал Дмитриев ТАСС.

— Уверен, он еще может прибавить, он научился бороться. Думаю, что на чемпионате мира он еще сможет проявить себя, так как, на мой взгляд, у него есть не только технический запас, но и воля к победе, что очень важно».

Также Самарин прокомментировал победное окончание карьеры испанского фигуриста Хавьера Фернандеса, выигравшего в Минске свое седьмое европейское первенство.

«Уважаю Хавьера Фернандеса. Был еще маленьким и смотрел на него по ТВ, а сейчас рад, что потрепал ему нервы. Поздравляю его с тем, как красиво он ушел», — приводит слова Самарина «Чемпионат».

«Сейчас немножко грустно уходить, все-таки 21 год я тренировался для соревнований, но теперь пора сосредоточиться на другом. У меня получилась хорошая карьера, я достиг большего, чем предполагал изначально», — рассказал сам Фернандес.