Бестемьянова назвала крахом выступление Загитовой на ЧЕ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о выступлении Алины Загитовой на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.

«Тяжело осознавать, что Алина не сумела собраться. Это какой-то крах, не знаю, что они будут с этим делать, как готовиться. Было что-то не так в подготовке. Я расстроена, мне очень жалко», — приводит слова эксперта ТАСС.

Она выразила надежду, что Загитова сможет собраться к чемпионату мира в Японии, а также заявила, что очень рада за Софью Самодурову.

«Она замечательная девочка, просто умница. Очень рада за Алексея Мишина, за всю команду. Это заслуженная победа и большой успех. Потрясающе, что они так выступили», — сказала Бестемьянова.

Загитова заняла второе место на чемпионате Европы. Самодурова завоевала золото.