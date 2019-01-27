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Бестемьянова назвала крахом выступление Загитовой на ЧЕ 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о выступлении Алины Загитовой на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.
«Тяжело осознавать, что Алина не сумела собраться. Это какой-то крах, не знаю, что они будут с этим делать, как готовиться. Было что-то не так в подготовке. Я расстроена, мне очень жалко», — приводит слова эксперта ТАСС.
Она выразила надежду, что Загитова сможет собраться к чемпионату мира в Японии, а также заявила, что очень рада за Софью Самодурову.
«Она замечательная девочка, просто умница. Очень рада за Алексея Мишина, за всю команду. Это заслуженная победа и большой успех. Потрясающе, что они так выступили», — сказала Бестемьянова.
Загитова заняла второе место на чемпионате Европы. Самодурова завоевала золото.
Ранее Александр Самарин признался, что выспаться перед выступлением ему помешали незнакомцы и пожарная тревога.
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