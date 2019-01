«Я выживу!»: Загитова зажгла под конец чемпионата Европы

Фурор Лукашенко и страсть Загитовой : как завершился чемпионат Европы.

Алина Загитова зажигательным номером убедила своих фанатов в том, что она «выживет» и «не сдастся», несмотря на обильную критику после поражения на чемпионате Европы, победительница турнира Софья Самодурова в своем выступлении поведала о недостатке любви, а президент Белоруссии Александр Лукашенко выехал на лед на коньках и заявил, что фигуристы мужественнее хоккеистов. «Газета.Ru» рассказывает о последнем дне чемпионата Европы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию официально подошел к концу. В последний день турнира состоялся гала-концерт, на котором спортсмены показали свои показательные программы — без сложных элементов, но зато с огромной долей креатива.

До начала шоу фигуристы без конца фотографировались с Хавьером Фернандесом . Легендарный испанец принял решение завершить карьеру после этого чемпионата Европы, который выиграл в рекордный седьмой раз в карьере.

После гала-концерта все делали фото с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который выехал на лед в светло-серой кофте и белой кепке.

А до этого глава государства произнес проникновенную речь, в которой отметил, что главными храбрецами в спорте являются именно фигуристы.

«Выходя на лед я, прежде всего, подумал о мужестве. Всю жизнь простояв на льду на коньках, вдруг обнаружил страх за фигуристов и подумал: а как они раздетые прыгают, крутятся, выписывают фигуры? Не хоккеисты самые мужественные люди, а они!

Будучи поглощенными вашим искусством, мы забыли обо всем. И что теперь, когда вы уедете? — риторически вопросил Лукашенко. — Я полагаю, вы поняли, к чему я клоню, особенно белорусы.

Я говорю о той атмосфере, которая была на «Минск-Арене», о том «больном» в хорошем смысле обществе».

Безумное от счастья общество сошло с ума еще больше, когда на льду показалась олимпийская чемпионка Алина Загитова. Да, на чемпионате Европы она стала лишь второй, провалив произвольную программу, однако во время показательных выглядела вполне спокойной.

Ученица Этери Тутберидзе исполнила уже полюбившийся зрителям показательный номер «Лара Крофт» под роковую композицию Survivor из фильма о расхитительнице гробниц.

Все выступление над ареной мерцал слепящий свет, напоминающий удары молнии, пока Загитова играючи исполняла каскад лутц + тулуп и сольные тройные флип и лутц, причем со сложных заходов.

Прямо во время номера хореограф Загитовой Даниил Глейхенгауз в эфире Первого канала призвал снизить давление на 16-летнюю фигуристку, которая после Олимпиады-2018 не смогла победить ни на одном крупном турнире, если не считать двух этапов Гран-при.

«Хочу обратиться к болельщикам и ко всем любителям фигурного катания. Сейчас все-таки немножко тяжелый для нас период.

Не все получается, и хочется сказать: «Вы же хотите, чтобы олимпийская чемпионка продолжала радовать нас своим катанием еще не один год?»

Я не понимаю некоторых экспертов и специалистов, которые слишком нагнетают ситуацию и вместо того, чтобы просто поддержать, сваливаются в неоправданную критику и даже в жестокость.

Давайте будем просто добрее ко всем нашим спортсменам, и всё у нас получится», — сказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.

Особенно впечатляюще звучали эти слова на фоне текста песни Survivor, под которую выступала Загитова.

«Я — выжившая / Я не сдамся / Я не остановлюсь / Я буду трудиться еще упорнее / Я справлюсь / Я выживу», — так звучит припев композиции в переводе с английского.

Новоиспеченная чемпионка Европы Софья Самодурова продемонстрировала совершенно другой по стилистике номер под лиричную композицию All by myself в исполнении Селин Дион.

Ученица Алексея Мишина выступала в платье нежного голубого оттенка, иногда замирая в элегантных позах возле бортика и всем телом вытягиваясь в струнку, словно надеясь увидеть кого-то вдали.

В тексте песни говорится об одиночестве и желании поскорее обрести любовь, так что подобные метания героини находили понимание и сочувствие у зрителей, которые аплодировали едва ли не каждому жесту Софьи.

При этом номер оказался достаточно сложным и в техническом плане — здесь был и аксель после «лодочки», и тройной прыжок. А в самой концовке Самодурова даже села в шпагат прямо на льду, вызвав бурные овации публики.

После ее выступления Глейхенгауз отметил, что ученица Мишина абсолютно заслуженно победила на чемпионате Европы, обойдя его подопечную Загитову.

«Самодурова — тире — стабильность. Хочешь побеждать — катайся чисто», — отрезал специалист.

Российский фигурист Александр Самарин , который уступил на чемпионате Европы только легендарному Фернандесу, на показательных предстал в образе стиляги, надев синий клетчатый пиджак на красную футболку.

Первую часть программы — спокойную — он откатал под песню группы «Браво» «Я то, что надо», после чего скинул пиджак и принялся отжигать под композицию «Буги-вуги каждый день».

Пара танцоров Александра Степанова Иван Букин , которые стали серебряными призерами чемпионата Европы, проиграв лишь непревзойденным французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону , весьма оригинально начали свой номер под песню Аллы Пугачевой «Свеча горела». Фигуристы лежали вдвоем на широкой пушистой подстилке белого цвета, а затем партнер, не вставая, на руках приподнял девушку, которая исполнила едва ли не акробатический трюк.

«Скрещенье рук, скрещенье ног, судьбы скрещение!» — пожалуй, именно эту строчку из композиции ребята раскрывали на протяжении всего выступления — настолько откровенным оно было.

Степанова, кстати, каталась в полупрозрачном облегающем костюме, что делало номер еще более пикантным.

Бронзовые призеры чемпионата Европы — спортивная пара Александра Бойкова Дмитрий Козловский — решили порадовать местную публику и исполнили номер под песню «Белоруссия» группы «Песняры».

И, конечно, особую роль в этом гала-концерте отвели Хавьеру Фернандесу, который откатал свою последнюю программу в карьере.

Испанец выступил под проникновенную песню Пабло Альборана Prometo («Обещаю»), в которой лирический герой клянется своей возлюбленной, что грустные дни останутся позади и они еще обязательно будут счастливы вместе.

Так Фернандес прощался со зрителями, пытаясь оставить им надежду. Что ж, испанец ведь и вправду не уходит из мира фигурного катания yfсовсем. Нет сомнений, что мы еще не раз увидим его на шоу и в качестве наставника на различных мастер-классах.